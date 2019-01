lagazzettadelmezzogiorno

: Maturità: colloquio è pluridisciplinare - #Maturità: #colloquio - zazoomnews : Maturità: colloquio è pluridisciplinare - #Maturità: #colloquio - luciascarpelli : RT @orizzontescuola: Maturità 2019, novità colloquio. Insegnanti preparano le tracce, studenti le sorteggiano. Decreto - orizzontescuola : Maturità 2019, novità colloquio. Insegnanti preparano le tracce, studenti le sorteggiano. Decreto -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Come seconde prove scritte sono previste: scienze umane e Diritto ed Economia politica per il Liceo delle Scienze umane - opzione economico sociale, Discipline turistiche e aziendali e Inglese per l'...