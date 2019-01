Mail e password rubate | scovato sul web un database online

Blastingnews

: Scoperto maxi furto di dati online: rubati 730 milioni di mail e password - Corriere : Scoperto maxi furto di dati online: rubati 730 milioni di mail e password - TgLa7 : Maxi-furto degli hacker: sottratti 770 milioni di e-mail e 22 di password - EmilioDalessio : OK, ho verificato e due delle mie tre email sono state 'pwned'. Siccome siamo sei milioni e mezzo ad essere stati '… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Ancora una volta arriva sui principali mezzi d’informazione la notizia, preoccupante, di attacchi hacker. Dopo WannaCry, che dal maggio del 2017 a oggi ha rappresentato uno dei più grandi cyberattack mai effettuati, arriva un altro caso che crea il panico negli utenti della rete. La notizia riferisce di milioni di, credenziali che i pirati del web avrebbero sottratto nel corso degli anni, dati sensibili per poter accedere a moltissimi account. Molte dellecircolanti sono ormai obsolete, in quanto hackerate e sottratte anni fa, e perciò superate, ma quello che preoccupa è la creazione di un vero e proprioa disposizione dei cybercriminali. In poche parole una specie di ingrosso - chiamato Collection#1 - di dati sensibili a disposizione di tutti, per fini più o meno leciti.Come sapere se si è finiti nell’archivio È possibile sapere se siamo finiti ...