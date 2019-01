ISERNIA | DUE MAESTRE SOSPESE PER MALTRATTAMENTI Ultime notizie | le minacce ai bimbi ' Ti

ISERNIA - maltrattamenti sui bambini : sospese due maestre/ Video - violenze in una scuola dinfanzia : Isernia , maltrattamenti sui bambini : sospese due maestre . Ultime notizie, violenze in una scuola dinfanzia : decisiva la denuncia delle mamme.

ISERNIA - due maestre sospese per botte e insulti ai bimbi dell’asilo. Le intercettazioni : “Devi piangere - ti svito la testa” : Due maestre di una scuola dell’infanzia statale della provincia di Isernia sono state sospese dall’insegnamento per maltrattamenti nei confronti dei bambini. Le intercettazioni ambientali realizzate dalla Squadra Mobile, hanno evidenziato i comportamenti denunciati da alcune madri. Nel filmato si mettono in evidenza i comportamenti delle insegnanti che eccedono con urla, strattoni e metodi decisamente bruschi nei confronti dei piccoli alunni ...