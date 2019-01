Giappone | a dicembre inflazione in rialzo +0 | 7%

Giappone - a dicembre frena la crescita dei prezzi alla produzione : Rallenta la crescita dei prezzi alla produzione in Giappone . Secondo la Bank of Japan , i prezzi di fabrica hanno registrato un calo dello 0,6% nel mese di dicembre dopo il -0,3% di novembre e atteso ...

Giappone - inflazione in retromarcia a dicembre : Frena l' inflazione in Giappone a dicembre , a conferma di un deterioramento del quadro economico che influenza i prezzi. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l 'indice dei prezzi al consumo, CPI,...

Dal 7 dicembre in Giappone arriva un set di 63 amiibo dedicato a Super Smash Bros. : Nintendo ha col tempo rilasciato una versione amiibo per tutti i personaggi presenti nella saga di Super Smash Bros. ma se puntate ad ottenere in un colpo solo tutti questi amiibo Nintendo ha quello che fa per voi.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, dal 7 dicembre sarà disponibile in Giappone un set completo contenente tutte le versioni amiibo dei lottatori apparsi in Smash Bros, naturalmente parliamo di tutti i personaggi di Super Smash ...