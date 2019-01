Davos | delegazione Usa non sarà al World Economic Forum | “Colpa dello shutdown”

ilfattoquotidiano

: Davos, la delegazione americana non parteciperà al forum economico mondiale [news aggiornata alle 03:05] - repubblica : Davos, la delegazione americana non parteciperà al forum economico mondiale [news aggiornata alle 03:05] - Corriere : Davos, Trump cancella la partecipazione della delegazione Usa - giusmo1 : #Davos, la delegazione americana non parteciperà al forum economico mondiale -

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Ora è ufficiale: Donald Trump diserterà ila causashutdown. Il presidente degli Stati Uniti, che sarebbe dovuto arrivare in Svizzera il 22 gennaio, aveva anticipato la decisione già la scorsa settimana su Twitter. La partecipazione, ha detto la portavoce presidenziale Sarah Sanders, è stata cancellata per tutta laUsa, anche per il segretario di stato Mike Pompeo e per il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. E’ la terza defezione eccellente: il capo della Casa Bianca si aggiunge, infatti, a Emmanuel Macron, che resterà in Francia per seguire il dossier sui “gilet gialli”, e Theresa May, impegnata nel Regno Unito a trovare un accordo con le opposizioni per elaborare una nuova proposta da presentare a Bruxelles sulla Brexit.L'articoloUsa nonal: “Colpa...