: Crotone, riciclaggio auto: sei arresti - NotizieIN : Crotone, riciclaggio auto: sei arresti - Cyber_Feed : Ultim'ora #Crotone, riciclaggio auto: sei arresti - TelevideoRai101 : Crotone, riciclaggio auto: sei arresti -

I carabinieri della Compagnia di Cirò Marina (KR) stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata aldirubate. Sgominata un'organizzazione criminale che riciclavarubate in Italia simulandone importazione attraverso la clonazione di targhe e documenti distraniere. Altre 12 persone sono indagate per falsità materiale e ideologica, ricettazione e.(Di venerdì 18 gennaio 2019)