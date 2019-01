Brexit - ecco che cosa farà adesso Theresa May : Dopo una batosta storica, come minimo bisogna mostrare di essere collaborativi. Così ha fatto il primo ministro britannico Theresa May che il giorno dopo aver subito la più pesante...

Brexit - cosa succede adesso e perché la cosa riguarda anche gli italiani : Dopo il voto negativo del Parlamento sull'accordo raggiunto fra il premier May e la Ue proviamo a capire come potrebbe avvenire la Brexit e quali potrebbero essere le conseguenze nel medio e nel lungo periodo. E, soprattutto, perché la questione riguarda da vicino anche gli italiani, non solo quelli che vivono e lavorano in UK.Continua a leggere

Brexit - bocciato l'accordo : ecco cosa succede adesso : Theresa May ha perso il voto decisivo sull'intesa con l'Ue per la Brexit. Folla in festa a Westminster. Corbyn: "Sconfitta catastrofica per governo". Ma la May dovrebbe superare il voto di sfiducia. Juncker: "Il tempo sta scadendo"

Brexit - e adesso che cosa succede? : I deputati del Regno Unito hanno bocciato l'accordo. Sibillino post di Tusk: "Chi avrà finalmente il coraggio di dire qual è...

Sì di Bruxelles alla Brexit. Adesso May deve domare la fronda dei conservatori : I leader approvano l’accordo, il 10 dicembre voto decisivo a Westminster. La premier: «Avanti uniti», ma dal partito si sfilano in 91. Laburisti per il no

Sì di Bruxelles alla Brexit. Adesso May deve domare la fronda dei conservatori : Siglato l’accordo sulla Brexit dopo due anni di negoziati con Bruxelles a tratti durissimi, Theresa May si prepara ad una partita altrettanto difficile, che però si gioca tutta in casa: convincere il Parlamento, e il Paese tutto, a dare l’appoggio all’intesa raggiunta, la «migliore possibile» secondo l’Ue....

Brexit - l’Ue approva l’accordo con Londra Ma adesso inizia un percorso a ostacoli : I 27 Paesi membri hanno dato il via libera all’accordo di divorzio tra Londra e Bruxelles. Ora manca la ratifica del Parlamento europeo e di quello britannico

Brexit - si può ancora tornare indietro? Adesso il Parlamento può chiederlo all’Europa : Il ministero per la Brexit (Department for Exiting the European Union) non è riuscito nell’intento di bloccare l’udienza che si terrà il 27 novembre alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il ministro del governo May aveva chiesto alla Corte suprema del Regno Unito il permesso di appellarsi contro la decisione di un tribunale scozzese che aveva ritenuto necessario richiedere preliminarmente una pronuncia della Corte ...