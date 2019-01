Bill Gates | il mio investimento più vincente non è in tecnologia

Microsoft - la società di Bill Gates donerà 500 milioni per costruire case popolari a Seattle - Sky TG24 - : Con una donazione di 25 milioni e 475 milioni di investimenti, la società di Bill Gates punta a garantire un'offerta immobiliare con prezzi inferiori a quelli attuali

Bill Gates contro la povertà a Seattle : Economia e Finanza Microsoft, il colosso hi-tech di Bill Gates, scende in campo contro le disuguaglianze. La società investirà infatti 500milioni di dollari per costruire case popolari nell’area di Seattle. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui si tratta della maggiore iniziativa da parte di una società tecnologica per ridurre le disuguaglianze nell’area dove si concentrano i grandi dell’hi-tech. View original post

Bill Gates dona 500 milioni di dollari per la costruzione di case popolari : Microsoft in campo contro le disuguaglianze. La società di Bill Gates investirà 500 milioni di dollari per la costruzione di case popolari nell'area di Seattle. Lo riporta il New York Times, sottolineando che si tratta della maggiore iniziativa da parte di una società tecnologica per ridurre le disuguaglianze nell'area con i big dell'hi-tech americani sono concentrati.

Bill Gates - l'allarme : una nuova pandemia ucciderà 30 milioni di persone in 6 mesi : Cina, nate due gemelle geneticamente modificate: è la prima volta Ma, secondo il filantropo americano, 'c'è un'area in cui il mondo sta facendo davvero poco, che è la preparazione alle pandemie'. Nel ...

Sega avrebbe chiesto a Bill Gates di supportare i giochi Dreamcast su Xbox : I primi anni 2000 erano un periodo interessante per i videogiochi. Xbox ha debuttato sul mercato, c'era PlayStation 2 e il Nintendo GameCube.Ma poi c'è stato il Dreamcast, l'ultima incursione di Sega in campo hardware, prima che alla fine si convertisse alla pubblicazione di giochi di terze parti. Per un po 'di tempo, il sistema è stato perfetto per molti fan, con una serie di titoli esclusivi, così come il supporto online tramite il servizio ...