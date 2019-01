Ue | sì del Parlamento a proposta di regolamento | “Niente fondi ai corrotti e a chi non

Il secondo voto su Brexit del Parlamento britannico sarà il 29 gennaio : Dopo che l’accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è stato bocciato dal Parlamento britannico martedì sera, la prima ministra Theresa May ha detto che presenterà un nuovo piano per Brexit il 21 gennaio: il piano verrà discusso e votato

Il Parlamento dell’Albania ha approvato il rimpasto di governo proposto dal primo ministro Edi Rama : Il Parlamento dell’Albania ha approvato il rimpasto di governo proposto lo scorso dicembre dal primo ministro di centro sinistra Edi Rama. Ha votato a favore la maggioranza, mentre l’opposizione – formata dal Partito democratico, di centro destra, e dal Movimento

Brexit - May ottiene la fiducia del Parlamento e rilancia la trattativa con l’Unione europea : Dopo la disfatta di martedì sera, Theresa May è sopravvissuta alla mozione di sfiducia in Parlamento, ottenendo 325 voti a sostegno del proprio Governo, che ora mantiene la maggioranza per 19 voti. La premier è pronta a incontrare tutti i leader dell'opposizione per cercare di trovare una linea comune con l’obiettivo di «attuare la Brexit» . Corbyn: «Togliere dal tavolo il no deal»...

Il Parlamento della Grecia ha confermato la fiducia al governo di Alexis Tsipras : Il Parlamento della Grecia ha confermato la fiducia al governo di Alexis Tsipras. Il voto era stato chiesto dal primo ministro dopo che domenica 13 gennaio ANEL, il partito dei Greci Indipendenti dell’ex ministro della Difesa Panos Kammenos, era uscito

Europarlamento - ora il leader dell'Ukip passa con Le Pen e Lega : Tre eurodeputati britannici del partito euroscettico e anti-immigrazione Ukip , fra cui il capo Gerard Batten, si sono uniti nell'Europarlamento al gruppo politico guidato dal partito Rassemblement ...

Brexit - i 4 scenari dopo la bocciatura del Parlamento : Un secondo voto in Parlamento, un ritardo nell’applicazione della Brexit negoziato con Bruxelles, una revoca unilaterale dell’uscita dalla Ue. E poi il futuro di Theresa May e il prossimo voto per le Europee 2019. Cosa potrebbe succedere ora, tra Londra e le capitali europee, dopo la sconfitta della premier a Westminster...

Brexit - May alla prova del voto di fiducia dopo il no del Parlamento all’accordo con l’Ue : Il Parlamento di Londra con 432 voti contrari ha bocciato l’accordo con la Ue. Il leader laburista Corbyn invoca le elezioni generali e ha annunciato una mozione di sfiducia contro il governo May che sarà votata questa sera. Tusk: unica soluzione positiva per Londra è restare in Europa...

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo con l’Ue. May alla prova del voto di fiducia : Il Parlamento di Londra con 432 voti contrari ha bocciato l’accordo con la Ue. Il voto alla Camera dei comuni a Londra è stato un momento storico e si è concluso con l’esito, scontato, della bocciatura. Il leader laburista Corbyn invoca le elezioni generali e ha annunciato una mozione di sfiducia contro il governo May che sarà votata il 16 gennaio. Tusk: unica soluzione positiva per Londra è restare in Europa. Conte: ...

Brexit - dopo il voto del Parlamento - la sterlina vola : Il voto della Camera dei Comuni che ha respinto l'accordo sulla Brexit , mette le ali alla sterlina . dopo il voto della House of Commons che ha condannato Theresa May alla più clamorosa sconfitta di ...

Brexit - cosa può succedere dopo la bocciatura del Parlamento : Come previsto Theresa May è stata sconfitta duramente nel voto alla Camera dei Comuni sull'accordo faticosamente negoziato con Bruxelles sulla Brexit. Si apre dunque ora un periodo di grande ...