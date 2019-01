Quaranta migranti fermati al confine | anche minori

blogo

: Migranti: quaranta fermati al traforo del Monte Bianco - SaverioMarafiot : Migranti: quaranta fermati al traforo del Monte Bianco - tribuna_treviso : Migranti: quaranta fermati al traforo del Monte Bianco - newsvda : Immigrazione: quaranta migranti fermati al Monte Bianco -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)Sono una quarantina ila scorsa notte ai confini, al traforo del Monte Bianco. Erano diretti in Francia su un furgone e due monovolume. A bordo c'erano soprattutto persone di origine asiatica, provenienti da paesi come Iraq e Pakistan.La polizia sta cercando di capire se i, tra cui alcuni minorenni, siano regolari. In caso negativo gli autisti dei mezzi, uno con targa italiana, uno con targa spagnola e l'altro con targa inglese, verrebbero arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.Il tunnel autostradale noto come traforo del Monte Bianco collega Courmayeur, in Valle d'Aosta, a Chamonix, nell'Alta Savoia francese.alé stato pubblicato su Cronacaeattualita.blogosfere.it alle 11:47 di Thursday 17 January 2019