Mourinho | “L’Inter è stata la mia miglior squadra di sempre”

Aneddoti e retroscena - a tutto Mourinho : “l’Inter è la squadra più forte che ho allenato. Ritirarmi? No - sono giovane” : L’allenatore portoghese ha parlato per la prima volta dopo l’esonero, rivelando la squadra più forte mai allenata “Voglio allenare, sono troppo giovane per ritirarmi, sono nel calcio da molto tempo ma compirò 56 anni fra un paio di settimane e sono davvero giovanissimo“. Lo dice José Mourinho rispondendo a una domanda sul suo futuro professionale a un mese dall’esonero dal Manchester United. “Voglio ...