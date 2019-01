Meteo | oggi tornano nubi e anche piogge al nord | aumentano le temperature

Meteo - perturbazione in arrivo al centronord : tornano neve e pioggia : Dopo un lungo periodo di clima asciutto tornano le precipitazioni nelle regioni del centronord : dalla prossima settimana potrebbe nevicare anche in pianura.Continua a leggere

Meteo - in arrivo una settimana di pioggia - neve e venti forti : le regioni più a rischio : Una sferzata artica è in arrivo sull'Italia, dove, dopo l'alta pressione degli ultimi giorni, ci sarà un peggioramento generale delle condizioni climatiche già a partire da mercoledì 16 gennaio: tempo instabile ovunque, gelo, neve a bassa quota e piogge.Continua a leggere

Meteo Napoli e Campania : nuova ondata di gelo da oggi 9 gennaio : Quello appena iniziato, pare essere un anno imprevedibile per ciò che concerne le previsioni Meteo rologiche. Infatti, dopo una tregua avvenuta proprio nei giorni scorsi, a partire da mercoledì 9 gennaio si assisterà pian piano all'arrivo di un nuovo vortice di aria fredda, una nuova perturbazione proveniente dall'Europa nord-orientale che andrà ad interessare in particolare la Campania e la città di Napoli , ma anche il resto del territorio ...

Meteo Alto Adige : nel 2018 caldo e pioggia sopra la media : Dal punto di vista climatico, il 2018 in Alto Adige è stato uno degli anni più caldi di sempre: in alcune zone, come ad esempio la val d’Adige, si è trattato addirittura dell’anno più caldo dall’avvio delle rilevazioni, ovvero dal 1850. Secondo i dati del Servizio Meteo della Provincia di Bolzano, in media si sono registrate temperature comprese tra 1 e 1,5°C al di sopra della media di lungo periodo, e in 10 dei 12 mesi ...