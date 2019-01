Gli utenti PlayStation Plus potranno provare lo shooter VR Firewall Zero Hour

Gli utenti Plus potranno provare lo shooter VR Firewall Zero Hour gratuitamente questo fine settimana : Tramite un post sul PlayStation.Blog, i ragazzi di First Contact Entertainment hanno annunciato che gli utenti PS Plus potranno giocare all'esclusiva PSVR Firewall Zero Hour gratuitamente per tutto il fine settimana.Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il titolo è uno shooter tattico multiplayer in VR, pensato per scontri 4v4. Firewall Zero Hour, il giocatore entra nei panni di un mercenario ingaggiato da un individuo non meglio ...

Roma - accordo con Snapchat : ogni settimana show per Gli utenti : I social network sono ormai sempre più presenti nella vita di tutti noi e la Roma sembra averlo capito bene. A poche settimane dall’accordo raggiunto con Twitter, ecco quindi l’avvio di un’altra importante collaborazione con Snapchat, raggiunta a poco più di quattro anni di distanza dall’approdo del club giallorosso sulla piattaforma, risalente proprio al 2015. […] L'articolo Roma, accordo con Snapchat: ogni ...

Secondo uno studio la maggior parte deGli utenti Facebook non sa che viene registrato un elenco degli interessi personali : Secondo un nuovo studio del Pew Institute, il 74% degli utenti Facebook non sa che il social network registra un elenco dei loro interessi L'articolo Secondo uno studio la maggior parte degli utenti Facebook non sa che viene registrato un elenco degli interessi personali proviene da TuttoAndroid.

Google Maps mostra la posizione deGli autovelox - ma solo ad alcuni utenti : ... sembra che la funzione di segnalazione degli autovelox su Google Maps stia per essere attivata ad una quantità maggiore di utenti, anche se solo in particolari aree del mondo. A confermalo ...

Google Maps mostra ora Gli autovelox - con tanto di avvisi - ma solo per alcuni utenti : Google Maps sta iniziando a mostrare la presenza di autovelox, con icone lungo il percorso e avvisi vocali in prossimità delle telecamere, ma non per tutti. L'articolo Google Maps mostra ora gli autovelox, con tanto di avvisi, ma solo per alcuni utenti proviene da TuttoAndroid.

Il CEO di AMD : "Presto Gli utenti apprezzeranno il Ray Tracing" : La multinazionale statunitense AMD è stata tra le protagoniste del CES 2019, conclusosi l'11 gennaio, grazie agli annunci che hanno incuriosito la platea di pubblico e stampa. Tra i nuovi processori Ryzen di terza generazione, la scheda grafica Radeon VII e la collaborazione con Microsoft per progetti futuri, il CEO dell'azienda Lisa Su si è espressa anche sulla questione del Ray Tracing e sulle ragioni per cui questa tecnologia è stata accolta ...

Chiamate e Giga in regalo per Gli utenti TIM Party : Gli utenti iscritti al Programma TIM Party da ieri hanno delle nuove promozioni che possono attivare gratuitamente. Scopriamo insieme quali L'articolo Chiamate e Giga in regalo per gli utenti TIM Party proviene da TuttoAndroid.

Bonafede pubblica su Facebook il video dell'arresto di Battisti - ma Gli utenti lo attaccano : "Teatrino da evitare" : Il video dura meno di quattro minuti e le immagini sono accompagnate da una sequenza musicale. Le interrompono soltanto frammenti di discorso. A poche ore dall'arresto di Cesare Battisti e dal suo arrivo a Ciampino, il ministro della Giustizia pentastellato, Alfonso Bonafede, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video dal titolo: "Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo!".[[video 1629062]]Si tratta della ricostruzione ...

La Germania potrebbe ordinare a Facebook di interrompere la raccolta di alcuni dati deGli utenti : Le Autorità tedesche avrebbero deciso di ordinare a Facebook di interrompere la raccolta di alcuni dati degli utenti. ecco tutti i dettagli L'articolo La Germania potrebbe ordinare a Facebook di interrompere la raccolta di alcuni dati degli utenti proviene da TuttoAndroid.

Matteo Salvini ricorda Fabrizio De Andrè con “Il Pescatore” ma Gli utenti social lo attaccano : “Lui ti avrebbe schifato” : Vent’anni dopo la morte di Fabrizio De André, l’11 gennaio 1999, colleghi e fan ricordano l’artista genovese in tv e sui social. Alla lista si è aggiunto anche Matteo Salvini, il vicepremier ha postato una foto di Faber accompagnata da una frase della canzone “Il pescatore“: ” All’ombra dell’ultimo sole si era assopito un pescatore…Ciao Fabrizio, grazie poeta!”. Un ricordo che ha ...

WhatsApp : ecco l’ultimo messaggio che preoccupa Gli utenti : Le truffe su WhatsApp sono una vera e propria piaga sociale. Con oltre un miliardo di utenti attivi ogni mese, WhatsApp è l’applicazione più utilizzata sul proprio smartphone e per questo motivo è diventata lo strumento preferito dagli hacker per diffondere le proprie truffe. Ogni giorno riceviamo almeno un messaggio che tenta di fregarci: in alcuni casi ci offrono un buono sconto da utilizzare in un centro commerciale o ci avvisano che WhatsApp ...

Netflix : Gli utenti che condividono la password ora rischiano la denuncia : Sono in molti a condividere la password di Netflix per suddividere il canone mensile e fruire delle serie tv e dei contenuti imperdibili che la piattaforma propone. Eppure questo piccolo stratagemma ha i giorni contati: gli utenti che condividono la propria password illegalmente potrebbero presto rischiare pesanti multe a causa di un nuovo programma sviluppato dalla società britannica Synamedia.Durante il Consumer Electronics Show 2019 ...

Promozioni Tim : ufficiali due nuove offerte per tutti Gli utenti a partire da 12 - 99 euro : Anche a gennaio le aziende di telefonia mobile sono pronte ad arricchire la qualità e la quantità delle loro offerte cercando di attirare nuovi utenti: i brand più famosi, dopo aver 'subito' nel 2018 l'arrivo sul mercato delle low cost come Iliad, Kena Mobile, Ho.Mobile, sembrano decise a promuovere tariffe vantaggiose. È il caso di Tim, che dopo il successo di Tim Iron (dedicata agli utenti Iliad, Ho.Mobile e di operatori virtuali, da minuti ...

Telecamera fissa su un giocatore (scelto daGli utenti) : la Nba vista da Twitter : Guardereste una partita, gratis, seguendo un solo giocatore? È quello che permetterà di fare Twitter: trasmetterà la Nba, ma in un modo del tutto inconsueto: saranno in diretta solo gli ultimi due quarti e, soprattutto, le telecamere inquadreranno sempre la stessa canotta. Giocano i Lakers? L'obiettivo sarà fisso su LeBron James per tutto il tempo che sarà in campo. Se si accomoderà in panchina o ...