Brexit | 5 scenari possibili per Regno Unito e UE

Brexit : ConfartVeneto - no deal scenario drammatico per nostra regione (2) : (AdnKronos) - Gelata che ha interessato in misura quasi uguale sia l’export manifatturiero che quello generato dai settori ad elevata concentrazione di medie e piccole imprese. Gli fa da contraltare il fatto che l’export made in Veneto verso il mondo, nello stesso periodo è invece continuato a cresc

Brexit : ConfartVeneto - no deal scenario drammatico per nostra regione : Venezia, 16 gen. (AdnKronos) - “Rischio 'no-deal' 'nessun accordo'? Il peggior scenario per l’export veneto e di conseguenza per la nostra economia manifatturiera e per la piccola e media impresa che ne sono la colonna portante”. Ne è convinto Agostino Bonomo Presidente di Confartigianato Imprese Ve

Brexit - Londra trema. Cosa succede ora? Cinque scenari possibili : la video-scheda : Dopo la pesantissima sconfitta di ieri sera alla Camera dei Comuni, che con 432 voti contrari e solamente 202 favorevoli ha respinto l’accordo per la Brexit, Theresa May affronta oggi un’altra giornata campale. Subito dopo il voto di ieri, il leader laburista Jeremy Corbyn ha presentato una mozione di sfiducia che verrà discussa oggi ai Comuni a partire dalle 14, con il voto finale previsto alle 20 L'articolo Brexit, Londra ...

Brexit - i 4 scenari dopo la bocciatura del Parlamento : Un secondo voto in Parlamento, un ritardo nell’applicazione della Brexit negoziato con Bruxelles, una revoca unilaterale dell’uscita dalla Ue. E poi il futuro di Theresa May e il prossimo voto per le Europee 2019. Cosa potrebbe succedere ora, tra Londra e le capitali europee, dopo la sconfitta della premier a Westminster...

Brexit - Agenzia Spaziale Europea : “Pronti a tutti gli scenari” : Riferendosi alla questione della Brexit, il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea Johann-Dietrich Wörner ha dichiarato: “Siamo pronti a tutti gli scenari“. Wörner, durante una conferenza stampa a Parigi, ha precisato di non sapere, a questo punto, se il Regno Unito resterà o meno nell’Agenzia Spaziale Europea. L'articolo Brexit, Agenzia Spaziale Europea: “Pronti a tutti gli scenari” sembra essere il ...

Brexit - i 4 scenari dopo la bocciatura del Parlamento : Un secondo voto in Parlamento, un ritardo nell’applicazione della Brexit negoziato con Bruxelles, una revoca unilaterale dell’uscita dalla Ue. E poi il futuro di Theresa May e il prossimo voto per le Europee 2019. Cosa potrebbe succedere ora, tra Londra e le capitali europee, dopo la sconfitta della premier a Westminster...

Brexit - i 4 scenari dopo la bocciatura del parlamento : Un secondo voto in parlamento, un ritardo nell’applicazione della Brexit negoziato con Bruxelles, una revoca unilaterale dell’uscita dalla Ue. E poi il futuro di Theresa May e il prossimo voto per le Europee 2019. Cosa potrebbe succedere ora, tra Londra e le capitali europee, dopo la sconfitta della premier a Westminster...

Brexit - May affronta il voto a Westmister Dimissioni - sfiducia - nuova mozione entro tre giorni : gli scenari in caso di sconfitta : L’ennesima giornata di negoziati non sembra aver sortito l’effetto sperato: a meno di sorprese dell’ultima ora, Theresa May non ha convinto i Tory ribelli, gli alleati e le opposizioni sulla bontà dell’accordo raggiunto con l’Ue per la Brexit. Ieri alla Camera dei Comuni la premier ha cercato di portare dalla sua parte gli scettici spiegando che Bruxelles ha dato rassicurazioni con “valore legale” sulla ...

Brexit appesa a un filo - i sei scenari possibili : Un'altra possibilità è un cambio di governo, di minoranza conservatore, di coalizione, di un altro partito: la politica sulla Brexit cammbierebbe si tornerebbe alle varie opzioni.- Secondo referendum ...

Cambio Sterlina Dollaro e Euro Sterlina in balia del caos Brexit : i due scenari ora possibili : Il fatto, preoccupante, è che un caos-Brexit avrebbe ripercussioni negative anche sull'economia di mezzo mondo. E' proprio per questo motivo che si attendono indicazioni precise su cosa avverrà ...

Brexit - May rinvia il voto in Parlamento per evitare la disfatta. Giù la sterlina. Otto scenari possibili : LONDRA - Ennesimo colpo di scena nel travagliato percorso di addio del Regno Unito all'Unione Europea. Theresa May ha deciso infatti di rinviare a data da destinarsi il voto previsto per martedì alla ...

Brexit - May pronta a rinviare il voto in Parlamento per evitare la disfatta. Giù la sterlina. Otto scenari possibili : Inizia con l’ennesimo colpo di scena una settimana cruciale per Brexit: la premier cancella il voto a Westminster di fronte a una sconfitta annunciata. Governo riunito per decidere le prossime mosse. Nel pomeriggio dichiarazione della premier in Parlamento. Ecco gli scenari possibili di quello che orami è diventato uno psicodramma nazionale ...

Brexit - May rinvia il voto in Parlamento per evitare la disfatta. Gli otto scenari possibili : La Gran Bretagna entrerebbe nello Spazio Economico Europeo, restando quindi nel mercato unico e non ci sarebbero contraccolpi per l'economia. Al contrario della Norvegia, dovrebbe restare anche nell'...

Brexit - May rinvia il voto in Parlamento per evitare la disfatta. Giù la sterlina. Otto scenari possibili : Inizia con l’ennesimo colpo di scena una settimana cruciale per Brexit: la premier cancella il voto a Westminster di fronte a una sconfitta annunciata. Governo riunito per decidere le prossime mosse. Nel pomeriggio dichiarazione della premier in Parlamento. Ecco gli scenari possibili di quello che orami è diventato uno psicodramma nazionale ...