Biathlon | Sprint femminile Ruhpolding 2019 | Lisa Vittozzi | “Il podio sta diventando una

Biathlon : Vittozzi 2/a nella sprint : ANSA, - ROMA, 17 GEN - Ancora un podio per Lisa Vittozzi nella coppa del mondo di Biathlon: l'azzurra ha infatti chiuso al secondo posto la prova

Biathlon – Lisa Vittozzi inarrestabile : l’azzurra ci ha preso gusto - seconda nella sprint di Ruhpolding : Vittozzi non si ferma più: sale sul podio anche a Ruhpolding, seconda nella sprint. Wierer sesta: ora è a +26 su Lisa Lisa Vittozzi non può alzare le braccia al cielo stavolta, perché a cade a terra stremata dopo il traguardo. La gioia arriva dopo, perché nel momento in cui arriva l’azzurra è al comando della gara, poi solo una rinata Anastasija Kuzmina, pluricampionessa olimpica che fino ad oggi non era mai arrivata tra le ...

Biathlon - Lisa Vittozzi dà spettacolo : è seconda dietro Kuzmina nella sprint di Ruhpolding. Sesta Dorothea Wierer : Prosegue incessante il momento magico del Biathlon femminile italiano. nella sprint 7,5 km di Ruhpolding (Germania), Lisa Vittozzi colleziona il terzo podio consecutivo in Coppa del Mondo, battuta soltanto (e non di molto) dalla veterana slovacca Anastasija Kuzmina. Nuovamente perfetta al poligono come nella sprint vinta ad Oberhof, la sappadina ha pagato 11,5″ di distacco all’arrivo. Nuovo podio per l’infallibile svedese Hanna ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi da podio - Dorothea Wierer da top ten : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon sulla distanza di 7.5 km in programma a Ruhpolding, in Germania: oggi alle ore 14.30 Dorothea Wierer, prima nella classifica generale e Lisa Vittozzi, seconda, affrontano l’assalto del resto del mondo, in particolare della slovacca Fialkova e della francese Chevalier, rispettivamente terza e quarta nella graduatoria di ...

Biathlon – Lukas Hofer sesto nella sprint di Rupholding - vittoria di Boe davanti al fratello Tarjei : Solo i campionissimi davanti a Lukas Hofer: è sesto nella sprint di Ruhpolding. Johannes Boe vince davanti al fratello Tarjei Il padrone torna lui, Johannes Boe. A Ruhpolding il fuoriclasse norvegese si riprende quello che aveva perso solo per un giorno a Oberhof, quando era stato battuto per la prima volta nella stagione in una sprint, chiudendo alle spalle di Alexander Loginov. A pochi chilometri e a pochi giorni di distanza vince ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : nella sprint doppietta dei fratelli Boe - vince Johannes. Sesto Lukas Hofer : Non c’è modo di porre rimedio al dominio di Johannes Boe: il norvegese vince la 10 km sprint maschile di Ruhpolding valida per la Coppa del Mondo di Biathlon e aumenta ancor di più il vantaggio in classifica generale. Sulle nevi tedesche la vittoria arriva nonostante un errore in piedi: il norvegese vince in 22’56″3 staccando di 7″9 il fratello Tarjei, perfetto al tiro. Per la gioia del pubblico di casa il terzo gradino ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer lanciano la sfida a Fialkova e Chevalier : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta Sprint femminile della Coppa del Mondo di Biathlon sulla distanza di 7.5 km in programma a Ruhpolding, in Germania: oggi alle ore 14.30 Dorothea Wierer, prima nella classifica generale e Lisa Vittozzi, seconda, affrontano l’assalto del resto del mondo, in particolare della slovacca Fialkova e della francese Chevalier, rispettivamente terza e quarta nella graduatoria di ...

LIVE Biathlon - Sprint 10 km Ruhpolding 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer ci riprova - Johannes Boe per allungare ancora : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile, valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi di Ruhpolding (Germania) si aprirà da quest’oggi il programma di gare, variato rispetto a quanto era stato stabilito precedentemente. Gli organizzatori infatti sono stati costretti a posticipare questa specialità, originariamente prevista ieri alle 14.30, per via della tanta neve caduta in terra tedesca. Un ...

Biathlon oggi (17 gennaio) - Sprint 10 km Ruhpolding 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : Quest’oggi, giovedì 17 gennaio, andrà in scena la Sprint 10 km maschile di Ruhpolding, quinta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Inizia il lungo weekend di gare in Germania, mattina dedicata agli uomini che si sono visti rinviare l’evento a causa della forte nevicata che si è abbattuta sulla Baviera. Si preannuncia grande spettacolo con tutti i big pronti a darsi battaglia per la vittoria: il norvegese Johannes Boe è il ...

Biathlon oggi (17 gennaio) - Sprint femminile Ruhpolding 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : oggi, giovedì 17 gennaio (ore 14.30), si disputerà la Sprint femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Prima gara del lungo weekend in Germania, le ragazze si cimenteranno sui 7,5 km con gli annessi due giri al poligono (una serie a terra e una in piedi). L’Italia sogna in grande: Lisa Vittozzi, dopo la monumentale doppietta a Oberhof, spera di ripetersi; Dorothea Wierer si presenta al via con il ...

Biathlon femminile - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019. Azzurre contro tutte : che sfida nella quinta sprint stagionale : Italia contro Resto del Mondo. E’ ormai una dolce abitudine questa per i tifosi azzurri che attendono con ansia la sfida sulla distanza dei 7.5 km che potrebbe lanciare ulteriormente il duo Wierer-Vittozzi nelle prime due posizioni della classifica della Coppa del Mondo. E’ una sprint meno “pesante” del solito, quella in programma domani alle 14.30 in una Ruhpolding avvolta nella neve, perchè non fa da preludio ...

Biathlon - Sprint femminile 7 - 5 km Ruhpolding 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Giovedì 17 gennaio (ore 14.30) si disputerà la Sprint femminile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Prima gara del lungo weekend in Germania, le ragazze si cimenteranno sui 7,5 km con gli annessi due giri al poligono (una serie a terra e una in piedi). L’Italia sogna in grande: Lisa Vittozzi, dopo la monumentale doppietta a Oberhof, spera di ripetersi; Dorothea Wierer si presenta al via con il pettorale ...

Biathlon - Sprint 10 km Ruhpolding 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Giovedì 17 gennaio si disputerà la Sprint 10 km maschile di Ruhpolding, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Inizia il lungo weekend di gare in Germania, mattina dedicata agli uomini che si sono visti rinviare l’evento a causa della forte nevicata che si è abbattuta sulla Baviera. Si preannuncia grande spettacolo con tutti i big pronti a darsi battaglia per la vittoria: il norvegese Johannes Boe è il grande favorito della ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Johannes Boe contro tutti. Sfida sprint rimandata a giovedì : Neve, tanta neve in quel di Ruhpolding (Germania) nella prossima Sfida che gli assi del Biathlon sono pronti ad affrontare. Ne è caduta troppa dal cielo tedesco e allora la decisione è stata la seguente: si gareggia nella sprint maschile giovedì alle 11.00. Tutto rimandato di 24 ore per garantire delle condizioni di gara accettabili, salvaguardando la sicurezza dei primattori di sci e fucile. E dove eravamo rimasti dunque? Ad un Johannes ...