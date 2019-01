Australian Open 2019 domani 18 gennaio | programma e orari delle partite Come vederle

Australian Open – Serena Williams porta a scuola la Bouchard : doppio 2-6 per l’accesso ai sedicesimi : Serena Williams liquida con un doppio 2-6 Genie Bouchard e accede ai sedicesimi di finale degli Australian Open: la tennista americana affronterà Yastremska Bastano 1 ora e 11 minuti a Serena Williams per archiviare la pratica Genie Bouchard e staccare il pass per i sedicesimi di finale. La tennista americana si mangia letteralmente campo e avversaria, rifilandole un doppio 2-6 che chiude i giochi senza lasciare scampo alla tennista ...

Tennis - Australian Open : avanzano Fognini e Giorgi - eliminato Thiem : 1 del mondo. FUORI Thiem, RAONIC ELIMINA WAWRINKA - Tra gli altri risultati spicca il successo di Milos Raonic sul campione 2014 Stanislav Wawrinka. Il canadese ha prevalso per 6-7, 4/7,, 7-6, 8/6,, ...

Tennis - Australian Open : avanza Fognini - tris azzurro al terzo turno : MELBOURNE - tris azzurro al terzo turno dell'Australian Open. Dopo Andreas Seppi e Thomas Fabbiano nella terza giornata, avanza anche Fabio Fognini che supera Leonardo Mayer 7-6, 3, 6-3 7-6, 5,. Segui ...

Australian Open – Il dramma di Thiem : rabbia - racchetta distrutta e poi ritiro! Brilla la stellina Popyrin [VIDEO] : Giornata da incubo per Dominic Thiem: il tennista austriaco spacca una racchetta, poi si ritira per problemi fisici, sotto di due set contro la stellina Australiana Popyrin Una giornata da dimenticare per Dominic Thiem. Il tennista austriaco è stato costretto a ritirarsi dalla sfida dei trentaduesimi di finale degli Australian Open, sotto di due set contro la stellina Popyrin, in netto dominio nell’incontro. Va detto che però Thiem è ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Camila Giorgi affronterà Karolina Pliskova : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 3° ...

Australian Open – Simona Halep batte Kenin al terzo set : Venus Williams supera Cornet : Simona Halep batte Sofia Kenin in tre set, Venus Williams supera Alizè Cornet: le due si affronteranno nei sedicesimi di finale degli Australian Open Vince pur senza convincere Simona Halep, ma una vittoria è sempre una vittoria. La tennista romena, non al meglio fisicamente, di ritorno da un infortunio alla schiena che l’ha tenuta fuori dal circuito per qualche mese, ha superato la numero 37 al mondo Sofia Kenin in 3 set (6-3 / 6-7 / ...

Camila Giorgi-Pliskova - Australian Open 2019 : data - programma - orario e tv : Resta in corsa nel tabellone al femminile degli Australian Open 2019, primo Grand Slam stagionale a livello WTA, l’Italia: l’unica rappresentante azzurra iscritta in terra oceanica, Camila Giorgi, vola al terzo turno. L’azzurra si è sbarazzata in due set davvero molto semplici sulla giovanissima qualificata polacca Iga Swiatek e affronterà nel prossimo match tra due giorni la ceca Karolina Pliskova, numero 7 del seeding. ...

Fognini-Carreno Busta - Australian Open 2019 : data - programma - orario e tv : L’Italia resta in corsa alla grande nel tabellone maschile del primo Grand Slam stagionale per quanto riguarda il tennis: uno strepitoso Fabio Fognini vola al terzo turno degli Australian Open 2019 superando in tre comodi set l’argentino Leonardo Mayer. Il ligure se la vedrà tra due giorni, nella notte italiana o prima mattinata contro il solido iberico Pablo Carreno Busta, che oggi si è sbarazzato anch’egli in tre set del ...

Australian Open : Fognini e Giorgi volano al terzo turno : Fabio Fognini e Camila Giorgi sono al terzo turno degli Australian Open . Il ligure sconfigge l'argentino Leonardo Mayer per 7-6, 6-3, 7-6 e affronterà al terzo turno Carreño Busta. Tra le donne ...

Australian Open - avanzano Fognini e Camila Giorgi : Roma, 17 gen., askanews, - Italtennis protagonista agli Australian Open con tre azzurri protagonisti: dopo Andreas Seppi e Thomas Fabbiano, anche Fabio Fognini e Camila Giorgi hanno staccato il pass ...

Tennis - Australian Open : Fognini batte Mayer - tre azzurri al terzo turno : MELBOURNE - Tris azzurro al terzo turno dell'Australian Open. Dopo Andreas Seppi e Thomas Fabbiano nella terza giornata, avanza anche Fabio Fognini che supera Leonardo Mayer 7-6, 3, 6-3 7-6, 5,. Negli ...

Tennis - Australian Open : Giorgi travolge la Swiatek - ora sfida la Pliskova : MELBOURNE - Per qualificarsi basta un'ora. O poco meno. Camila Giorgi domina Iga Swiatek, campionessa junior a Wimbledon troppo leggera per reggere alle sue accelerazioni da fondo, 6-2 6-0. Giorgi, ...

VIDEO Fabio Fognini accede al terzo turno degli Australian Open : le immagini del match contro l’argentino Leonardo Mayer : Neppure la pioggia ferma Fabio Fognini: l’azzurro, dopo quasi un’ora di sospensione a metà match, ritorna in campo e completa il capolavoro ai danni dell’argentino Leonardo Mayer, sconfitto per 7-6 (3) 6-3 7-6 (5) nel match del secondo turno degli Australian Open di tennis. Il ligure sfiderà lo spagnolo Pablo Carreno Busta. IL VIDEO DELLA VITTORIA DI Fabio Fognini SU Leonardo ...

Australian Open 2019 - Fabio Fognini : “Sono riuscito ad essere lucido nei punti importanti” : Fabio Fognini schianta in tre set l’argentino Leonardo Mayer ed accede al terzo turno degli Australian Open di tennis: il ligure ricorre comunque a due tie break, ma resta in campo poco più di due ore, risparmiando energie importanti in vista della prossima sfida, contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. A caldo l’azzurro, intervistato in campo, ha dichiarato soddisfatto: “Non era facile perché lui ha risposto sempre bene. ...