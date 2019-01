Pres Barcellona | ' Valverde con noi anche nella prossima stagione'

Piqué si ritirerà nel 2020 per puntare alla Presidenza del Barcellona : Il difensore, che è uno dei finanziatori della nuova Coppa Davis, vorrebbe creare una sezione tennistica in seno alla polisportiva Barcellona L'articolo Piqué si ritirerà nel 2020 per puntare alla presidenza del Barcellona è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Gerard Piquè sarebbe pronto a lasciare il calcio nel 2020 per diventare il nuovo Presidente del Barcellona : Gerard Piquè, fortissimo difensore centrale di Barcellona e Nazionale spagnola, è sempre stato uno con le idee decisamente chiare, fuori e dentro il campo. Dopo una carriera nella quale ha vinto tutto, da una Premier League con il Manchester United, a sette campionati spagnoli con il Barcellona, aggiungendo 4 Champions League, 3 Supercoppe europee, 3 Mondiali per club, fino ad arrivare ad un Mondiale ed un Europeo con la Roja, il classe 1987 ...

Calciomercato - Murillo Presentato dal Barcellona : È stato bellissimo quando ho saputo che avrei giocato con i migliori del mondo, è un sogno essere qui . Devo ringraziare i miei nuovi compagni che mi hanno accolto bene. @JeisonMurillo19 & @...

Calciomercato Barcellona : Preso Murillo. L'ex Inter arriva dal Valencia in Prestito con diritto di riscatto : La notizia era nell'aria da un po'. Ora è ufficiale. L 'ex difensore dell'Inter Jeison Murillo passa dal Valencia al Barcellona in prestito con diritto di riscatto a una cifra già fissata , 25 milioni ...

Barcellona - ufficiale l'ex Inter Murillo per la difesa : Prestito e opzione per il riscatto : Jeison Murillo è un nuovo difensore del Barcellona. I catalani hanno trovato l'accordo con il Valencia e l'ex Interista, dopo aver sostenuto le visite mediche in Catalogna, è ufficialmente un ...

Il Barcellona ha Preso Jeison Murillo - : Il Barcellona, alla ricerca di puntelli per la retroguardia, ha preso Jeison Murillo e l'annuncio dell'accordo potrebbe arrivare molto presto. Il difensore colombiano lascia il Valencia, club al quale ...

Barcellona a lutto : è morto Nunez - il Presidente che acquistò Maradona e Ronaldo : Josep Lluis Nunez, per 22 anni anni presidente del Barcellona, è morto ieri all’età di 87 anni. Venne eletto nel maggio del 1978 e rimase in carica fino allo stesso mese del 2000. Fu lui a dare al Barça l’immagine di superpotenza calcistica acquistando fuoriclasse e maghi della panchina e dando impulso al marketing e alla questione dei diritti televisivi. Fu anche il creatore del Museo del club, il più visitato in assoluto di ...

Barcellona a lutto : è morto l’ex Presidente José Luis Núñez : Barcellona, l’ex presidente del club blaugrana José Luis Núñez è morto oggi all’età di 87 anni L’ex presidente del Barcellona José Luis Núñez, è morto oggi all’età di 87 anni. Il Barcellona non ha fornito dettagli sulla morte di Núñez ma secondo i media spagnoli l’uomo d’affari soffriva di cancro. Núñez è stato presidente del Barcellona tra il 1978 ed il 2000 ed è quello che ha vinto più titoli, con 140 ...

Barcellona - morto ex Presidente Nunez : ANSA, - ROMA, 3 DIC - Josep Lluis Nunez, per 22 anni anni presidente del Barcellona, è morto oggi all'età di 87 anni. Venne eletto nel maggio del 1978 e rimase in carica fino allo stesso mese del 2000.

Barcellona : Laporta in corsa per la Presidenza? : Joan Laporta, già massimo dirigente blaugrana dal 2003 al 2010, sta pensando a una nuova candidatura alla presidenza del Barcellona. “Ancora non ho deciso, non sono sicuro ma ci sto pensando – confessa in vista delle elezioni del 2021 -. La gestione attuale sta lasciando il club in bancarotta, non mi piace l’atteggiamento, il non voler mai affrontare le situazioni. Manca trasparenza e, dal punto di vista economico, ...

Iniesta - confessione-choc : 'Al Barcellona ho sofferto di dePressione' : Un "demone" con cui tanti hanno avuto a che fare, nel mondo del calcio; una partita che non è semplice vincere per nessuno, quella contro la depressione. Andres Iniesta ha raccontato la sua, di vittoria, confessando alla trasmissione "Salvados" come ...

Champions League 4ª gionata – L’Inter sogna l’imPresa contro il Barcellona : quote e pronostici di William Hill : Grande attesa a San Siro per Inter-Barcellona: i pronostici di William Hill per la 4ª giornata di Champions League: il successo nerazzurro spicca a 3.50, mentre la vittoria del Napoli vale 2.75. Favorite Roma (2.00) e Juventus (1.60) Al via la quarta giornata di Champions League: anche questo turno promette di dare spettacolo grazie alle quote Maggiorate di William Hill. Per l’occasione il bookmaker, in gioco dal 1934, è pronto a dare il ...

Inter col morale alle stelle - Zhang crede nell’imPresa : “siamo pronti per affrontare il Barcellona!” : Steven Zhang è conscio delle difficoltà che la gara contro il Barcellona presenta, ma quest’Inter può sorprendere ancora L’Inter vola sulle ali dell’entusiasmo ed il patron Steven Zhang punta con decisione a battere il Barcellona. Gli spagnoli sono i prossimi avversari nel girone di Champions League e, dopo la sconfitta al Camp Nou, sbarcheranno domani a San Siro in un ambiente che sarà di certo caldissimo. La gara sarà ...