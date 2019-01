PIR | il Governo accelera Decreto entro febbraio

Grecia : mercoledì voto di fiducia sul governo TsPIRas : Il futuro politico del premier greco Alexis Tsipras è in gioco dopo le dimissioni del ministro della Difesa, Panos Kammenos, innescate dall'accordo del governo sul nuovo nome della Macedonia. Oggi ...

Stranieri sì e stranieri no - le PIRoette del governo sul reddito di cittadinanza : C’è un elemento che ha caratterizzato in modo costante questi primi sette mesi di governo Lega-M5S: le piroette dei suoi esponenti. Tirare il sasso e nascondere la mano è diventata filosofia d’azione e dal deficit al 2,4%, alla tassa sul volontariato, passando per le eco-imposte sui veicoli, è stato un continuo annunciare misure per poi smentirle il giorno dopo, una volta ricevuti i feedback della gente. La massima espressione di questa ...

Conte blinda Governo "Lega-M5s restano uniti"/ Europee e Manovra - premier : "elettori non caPIRebbero rottura" : Giuseppe Conte blinda il Governo: 'Lega e M5s restano uniti, gli elettori non capirebbero la rottura'. Il premier guarda oltre Manovra ed Europee

Ecotassa - mezza retromarcia del governo per salvare le utilitarie. Di Maio : "Tassa non colPIRà le famiglie" : MILANO - mezza retromarcia, col beneficio del dubbio, del vice presidente del consiglio, Luigi Di Maio, sull'Ecotassa per l'acquisto di nuove auto al di là di certi parametri di inquinamento. Una ...

Ecobonus - mezza retromarcia del governo per salvare le utilitarie. Di Maio : "Tassa non colPIRà le famiglie" : MILANO - mezza retromarcia, col beneficio del dubbio, del vice presidente del consiglio, Luigi Di Maio, sull'ecotassa per l'acquisto di nuove auto al di là di certi parametri di inquinamento. Una ...

Rabbia in Egitto : sesso in cima alla Grande PIRamide di Giza? Il Governo è infuriato - due giovani danesi nei guai [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Diritti umani - Conte : Dichiarazione Onu isPIRa azione di Governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Populismo - ecco cinque accezioni per caPIRlo meglio. E per smettere di accusare il governo : La neolingua del dominio, con i suoi deliberati effetti babelici, continua nell’opera di manipolare i significati delle parole in uso nel dibattito pubblico per ricavarne preziose posizioni di vantaggio. La vecchia tecnica riportata a nuovo (e amplificata oltre l’immaginabile dalle inusitate potenzialità delle tecnologie Ict) di mettere in un angolo l’avversario mediante “bollature” infamanti. Ultimo esempio in ordine di tempo è l’uso ...

Manovra - appello del Cnf al governo - 'no conflittualità e interventi di corto resPIRo' : ... che invita il governo ad 'abbandonare la strada della conflittualità e degli interventi dal respiro corto' e a 'lavorare insieme per costituire una sorta di assemblea dell'economia che duri nel ...

RIFIUTI - GOVERNO FIRMA PROTOCOLLO TERRA DEI FUOCHI/ Inceneritori - Di Maio : 'Si torna a resPIRare' - IlSussidiario.net : RIFIUTI, 'pace' GOVERNO M5s-Lega sugli Inceneritori: Conte sigla intesa su TERRA dei FUOCHI a Caserta. Superato scontro Salvini-Di Maio su Inceneritori?

Mattarella non incontrerà le promotrici del 'Sì Tav' : 'Apprezzo sPIRito dell'iniziativa - ma la decisione è del Governo' : La Vostra richiesta, peraltro, muove dall'esigenza e mira all'obiettivo di confermare una scelta politica di particolare importanza anche sul piano internazionale e di cui si discute in ambito di ...

Tav - Mattarella non incontrerà le madamine : “Apprezzo lo sPIRito civico ma la decisione spetta al Governo” : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha risposto alle sette madamine, che sabato scorso hanno portato in piazza 30mila torinesi per dire sì al Tav. «Apprezzo in alto grado lo spirito civico che ha animato la Vostra iniziativa - ha scritto il Capo dello Stato rivolgendosi alle promotrici di “Sì Torino va avanti” -: promuoverne per pers...

Manovra - Padoan : “Rischio infrazione? Mi stuPIRei del contrario”. Calenda : “Da evitare. Governo di scappati di casa” : “Se l’Italia è a rischio infrazione da parte dell’Unione europea? Mi stupirei del contrario”. Così l’ex ministro dell’economia Pier Carlo Padoan a margine della presentazione a Roma del libro di Paolo Gentiloni “La sfida impopulista” alla quale sono intervenuti numerosi esponenti della scorsa legislatura. “La procedura rischia di essere sul debito e sarebbe molto complicata, la dobbiamo ...