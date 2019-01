Malattie cardiovascolari | ictus | Alzheimer | i primi vasi sanguigni umani creati in

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Siamo di fronte a una svolta nello studio dellee altre patologie come: in Austria sono stati “coltivati” iin provetta.Questi organoidi, ossia organi in miniatura, sono simili a capillarie saranno utilizzati come laboratorio vivente per sperimentare farmaci e studiare ledel sistema cardiovascolare. Il traguardo raggiunto dal team di ricercatori dell‘Istituto di Biotecnologie Molecolari dell’Accademia Austriaca delle Scienze (IMBA) guidato da Josef Penninger, è stato descritto su Nature.artificiali sono stati ottenuti a partire da cellule staminali umane definite “pluripotenti”, cioè capaci di trasformarsi in diversi tipi di cellule. I ricercatori le hanno indotte a svilupparsi in cellule endoteliali (quelle del rivestimento interno dei...