Le meraviglie della città viste dal fiume di Praga

A Casale Monferrato esposte le meraviglie della collezione etnografica dell'esploratore Carlo Vidua : La mostra su Vidua consente quindi di viaggiare intorno al mondo, proponendosi a livello didattico come un'operazione di grande attrattiva e modulabile per rendere il percorso fruibile alle ...

Google Street View Trekker - luoghi affascinanti del mondo da vivere come se fossimo lì. Le meraviglie della fotografia a 360° : L’emozione di una scalata sul Monte Bianco, oppure quella di un’arrampicata libera sul monte El Capitan nel Parco Nazionale di Yosemite (USA), oppure ancora una gita in gondola a nei canali di Venezia. E tante altre esperienze, oggi sono accessibili grazie al servizio online Google Street View . Esiste da anni, ma la tecnologia evolve, e nella sua ultima mutazione approfitta del nuovo “zainetto” da Trekker che è in grado ...

Come nascono le perle? Ecco come si forma una delle più amate meraviglie della natura : Le perle naturali sono da sempre utilizzate come ornamento dalle donne di tutto il mondo. Il modo in cui nascono è considerato quasi un miracolo. Tanto più quando si scopre che si forma da un rifiuto. Proprio così: un rifiuto. Un corpo estraneo che si deposita all’interno del mollusco. Quest’ultimo, a sua volta, crea attorno all’intruso una sorta di pellicola protettiva. Una specie di prezioso carcere, insomma, dove rinchiudere il nemico che ...