La strategia di Harley-Davidson per conquistare il mondo elettrico

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) “Accelerazione fulminea, agilità e manovrabilità. Questo prototiposuperleggero rivela un nuovo modo di montare in sella. Polso a manetta. Non serve la patente”. Questo è il post di lancio per uno dei nuovi mezzi pronti ail mercato delmade by. Il colosso di Milwaukee, che ha creato il sogno di “prendere e viaggiare”, magari sulla Route 66, che ha fatto la sua fortuna grazie a moto pesanti, rumorose e ben realizzate, ha presentato al CES 2019 di Las Vegas uno scooter e una dirt bike, pensati per l’utilizzo urbano, il primo, e quello fuoristradistico, il secondo.Dopo l’annuncio della nuovaLiveWire, presentata anch’essa al Consumer Electric Show, la casa statunitense ha ha affiancato al lancio della prima moto elettrica anche due mezzi per una mobilità differente, così che ...