Inter | brutte notizie per Spalletti | Keita fuori per tre settimane

Inter - brutte notizie per Luciano Spalletti : infortunio muscolare per Keita Balde : L’attaccante dell’Inter si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un problema di natura muscolare Stop forzato per Keita Balde, l’attaccante dell’Inter infatti ha riportato una distrazione muscolare che verrà valutata di giorno in giorno. L’ex Lazio dunque non prenderà parte al match di sabato sera contro il Sassuolo, come si evince dal comunicato diramato dalla società nerazzurra: ...