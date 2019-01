Indonesia | scienziata sbranata da un alligatore mentre gli dava da mangiare

Indonesia - scienziata sbranata da un coccodrillo in un centro ricerca : E' stata tradita da quegli animali che tanto amava e di cui ogni giorno ne studiava il comportamento e le abitudini. Amava i coccodrilli Deasy Tuwo, una ricercatrice di 44 anni, che lavorava in un centro ricerca a North Sulawesi, in Indonesia. Qualcosa però, venerdì scorso, è andato storto. La donna, secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, stava dando da mangiare al coccodrillo, di nome Merry. Un'operazione di routine, che però ...