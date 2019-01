Fca | ora il governo rischia l' autogol

Fca migliora le vendite in Brasile - Jeep Compass tra i modelli più apprezzati : Il mercato brasiliano dell'auto si sta rivelando positivo per Fca in questo 2018 e anche i dati di novembre appaiono positivi. In generale, le vendite di automobili in Brasile sono cresciute del 13 %, superando le 230.000 unità. In termini assoluti si tratta, quindi, di un mercato più importante di quello italiano, fermo a novembre a 146.000 immatricolazioni circa. Fca ha perso la sua leadership in Brasile, ma questo non le impedisce di ...

Fca rinnova collaborazione con Politecnico Torino per corso di laurea in Ingegneria dell'Auto : Torino - Fca e il Politecnico di Torino hanno esteso fino al 2022 la collaborazione nata nel 1999 per offrire agli studenti una solida preparazione tecnico-scientifica generale per...

Fca : ancora incerto il futuro di Pratola Serra nonostante la conferma del diesel : ... quindi, l'intera economia della zona. Staremo a vedere, nel corso dei prossimi mesi, come si evolveranno i progetti e gli investimenti di FCA nel diesel. Condividi Tweetta Whatsapp Reddit Linkedin ...

In continuità con Sergio Marchionne. Fca crede ancora nell'Italia : 5 miliardi di investimenti e piena occupazione nel 2021 : "Non chiudiamo stabilimenti, non mandiamo a casa nessuno". Nel suo ultimo discorso ufficiale, pronunciato a Balocco in occasione della presentazione del piano industriale, Sergio Marchionne aveva le idee bene chiare sugli impegni che Fca era chiamata ad assumere nei confronti dell'Italia. Perché il manager che ha guidato la fusione tra Fiat e Chrysler, portando la casa automobilistica sul banco dei player mondiali dell'automotive, non ha ...

La voce della Politica Fca : Ugl "Attesa per incontro su futuro stabilimenti e lavoratori" : "Siamo fiduciosi in merito al nuovo piano Fca 2018/2022 nell'attesa di entrare nei particolari che riguardano ogni stabilimento e di incontrare i massimi vertici di Fiat Chrysler Automobiles, domani a ...