Da Simona Ventura a Federico Quaranta | la solidarietà per Gino Sorbillo corre sui social

Simona Ventura e Giovanni Terzi affiatatissimi - romantico "botta e risposta" sui social : La conduttrice e il giornalista si frequentano da circa un mese. Tre mesi fa lei ha rotto con Gerò Carraro dopo otto anni...

Simona Ventura - dichiarazione d’amore su Instagram a Giovanni Terzi : Simona Ventura è innamorata e la prova sta in un tenero commento che si è lasciata sfuggire sulla pagina Instagram di Giovanni Terzi, il suo nuovo compagno. Se c’erano ancora dei dubbi che SuperSimo fosse di nuovo felice dopo la fine della storia con Gerò Carraro, adesso sono totalmente dissipati. Tutto è nato da un post scritto da Terzi sul suo profilo social dove racconta la sua partecipazione a Storie italiane condotto da Eleonora ...

Simona Ventura dopo The Voice torna a Quelli che il calcio : lo scoop : Simona Ventura torna in Rai: dopo The Voice anche la conduzione di Quelli che il calcio Una nuova e sorprendente stagione lavorativa coinvolgerà Simona Ventura nel 2019. Super Simo, dopo anni di assenza, tornerà trionfante e con tante nuove idee in RAI. Come molti sapranno, proprio recentemente, la rete ha confermato di averle affidato la […] L'articolo Simona Ventura dopo The Voice torna a Quelli che il calcio: lo scoop proviene da Gossip ...

Gerò Carraro - nuovo amore dopo Simona Ventura : è l’amica di lei - Laura Moretti : Lui che le dà un tenero buffetto sulla guancia, mentre fanno un aperitivo al bar Cova di Milano in via Montenapoleone, e ancora loro due per mano e a braccetto per le vie del capoluogo lombardo, con l’aria innamorata e di chi non ha nulla da nascondere: Gerò Carraro e la sua nuova fiamma Laura Moretti appaiono più affiatati che mai nelle foto pubblicate dal settimanale Chi in edicola mercoledì 16 gennaio. dopo la fine della relazione ...

Stefano De Martino e Simona Ventura passano a Rai 2 : condurranno Made in Sud e The Voice : Quelle che fino a poco tempo fa erano solo indiscrezioni, oggi sono diventate notizie ufficiali: Simona Ventura e Stefano De Martino lasciano Mediaset. A confermare l'arrivo in Rai della conduttrice e del ballerino è stato Carlo Freccero, il nuovo direttore della rete che ha fortemente voluto entrambi per rilanciare due trasmissioni amatissime come The Voice of Italy e Made in Sud. Per quanto riguarda il talent show, l'uomo ha fatto sapere di ...

Riparte The Voice of Italy su Rai2 con Simona Ventura : Morgan e Asia Argento possibili coach : The Voice of Italy su Rai2 si farà. Parola di Carlo Freccero, che nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di rete aveva fatto emergere più di una perplessità in merito al ritorno del talent sulla seconda rete. Stando a quello che riporta Panorama, Carlo Freccero avrebbe risolto le criticità che ne ostacolavano la messa in onda, con l'individuazione dello studio e la conduzione di Simona Ventura ormai data per certa. La ...

«The Voice» con Simona Ventura ad aprile. E Freccero vuole Morgan e Asia Argento in giuria : Morgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoLa notizia è di quelle ghiotte e a portarla avanti è lo stesso Carlo Freccero: Morgan e Asia Argento coach della nuova edizione di The Voice of Italy. La speranza, che il ...

Simona Ventura innamorata - cena a casa del fidanzato Giovanni Terzi e "fuga" nella notte col taxi : Oltre ad essere tornata in auge in tv, Simona Ventura ha anche trovato un nuovo amore, Giovanni Terzi. Come riportato da Leggo.it infatti la conduttrice, dopo la fine della sua relazione con...

Gerò Carraro flirta con l'amica di Simona Ventura : L’amore è finito, ma l’affetto ci unirà sempre. Avevano detto in uno struggente videomessaggio social. Ora, a due mesi dall’ufficializzazione della rottura, Simona Ventura e Gerò Carraro sono liberi. Anche di mostrare le loro nuove passioni. La conduttrice frequenta Giovanni Terzi, come lui stesso ha confermato. Ma anche Gerò ha trovato un nuovo amore. Si tratta di Laura Moretti, grande amica di Simona. Il settimanale Chi li ha ...

Il figlio di Simona Ventura chiede 1 milione di risarcimento : Un milione di euro di risarcimento e 500mila euro di provvisionale immediatamente esecutiva. E' la richiesta avanzata, tramite il legale Alessandra Calabrò, da Niccolò Bettarini, figlio di Stefano ...

Giovanni Terzi e la love story con Simona Ventura : "Se son rose …" : Intervenuto a 'Storie Italiane' nella puntata di mercoledì 9 gennaio, nella trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, Giovanni Terzi rompe il silenzio sulla sua storia d'amore con Simona ...

Giovanni Terzi - il nuovo amore di Simona Ventura : «Se son rose... stanno già fiorendo» : «Se son rose, fioriranno? In realtà, stanno già fiorendo». Giovanni Terzi descrive così la relazione, appena ufficializzata, con Simona Ventura. Il giornalista e la...

Bettarini su Simona Ventura e la rottura con Carraro : “L’avevo previsto” : Stefano Bettarini in vacanza con Simona Ventura e Nicoletta: Giovanni Terzi? Ecco perché non si è unito a loro È tornato il sereno tra Stefano Bettarini e Simona Ventura. A distanza di anni dalla loro separazione, e superati i dissidi del passato, i due sono tornati ad essere amici e complici. Insieme, infatti, hanno pure passato […] L'articolo Bettarini su Simona Ventura e la rottura con Carraro: “L’avevo previsto” ...