Crotone | Pettinari ad un passo | sondaggio per Calaiò

Crotone : per la difesa si pensa a Spolli - in avanti idee Pettinari e Trotta (RUMORS) : Dopo aver mandato in archivio le prime gare degli ottavi di finale di Coppa Italia, match che si concluderanno nella serata di lunedì 14 gennaio, si avvicina anche il ritorno dei campionati. Tra i tifosi però rimane alta l'attenzione rivolta alle trattative di mercato, tra sogni e speranze che si uniscono alle necessità di diverse formazioni di attingere a questa fase di contrattazioni invernali per rivoluzionare la squadra in alcuni frangenti e ...

Crotone : piacciono Trotta e Pettinari - in uscita Faraoni e Nalini : Torna il calcio giocato con le sfide degli ottavi di finale di Coppa Italia, settimana transitoria prima della ripresa dei campionati di Serie A e cadetteria. A tenere banco tra i tifosi, però, è l'attività svolta dagli staff societari in sede di mercato: tra questi vi è anche la dirigenza del Crotone , con la squadra che alla fine di dicembre è tornata sotto la guida tecnica di Giovanni Stroppa, dopo l'infruttuoso passaggio di consegne con ...

Crotone : obiettivo Pettinari per la salvezza - in uscita Budimir e Simy (RUMORS) : È giunta nella giornata di giovedì 10 gennaio la prima ufficialità in casa Crotone con la firma sul contratto apposta dal giovane terzino sinistro Alessandro Tripaldelli, elemento classe 1999 giunto con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso via Sassuolo. Il calciatore, cresciuto calcisticamente tra le file della Juventus, era già aggregato alla truppa rossoblu da alcuni giorni, in attesa dell'arrivo del transfer ...