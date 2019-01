Clochard ucciso | fermata una 56enne

Clochard investito e ucciso a Roma - presa pirata della strada : E' stata rintracciata e fermata una donna di 56 anni, di nazionalità italiana , in possesso di una Smart di colore nero, perché ritenuta responsabile dell'investimento mortale del 7 gennaio in Corso ...

Nereo Murari - fermata l'automobilista pirata che ha travolto e ucciso il Clochard a Roma : Rintracciata e fermata dalla polizia locale la donna alla guida dell'auto che lo scorso 7 gennaio a Corso d'Italia, travolse e uccise Nereo Murari, il senza fissa dimora di origine veronese, amato e rispettato da tutto il quartiere. Si tratta di una donna italiana di 56 anni.La polizia locale del Gruppo Parioli ha rintracciato la donna e si è proceduto al fermo. Nei suoi confronti ci sarebbero "fondati indizi di colpevolezza".Partendo ...

Clochard trovolto e ucciso in centro a Roma. Il cane rimane rannicchiato accanto al suo corpo : È un senza fissa dimora molto conosciuto in zona l'uomo travolto e ucciso nella notte a Corso d'Italia, al centro di Roma. Sono in corso indagini della polizia locale per risalire al conducente del veicolo che dopo l'investimento ha proseguito la marcia. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di zona. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo, che era con il suo cane, sia stato investito in un punto dove non ci sono strisce ...

Palermo - 16enne confessa l’omicidio del Clochard Aldo : “L’ho ucciso per 25 euro” : Il killer di Aid Abdellah, il senzatetto 53enne di origini francesi conosciuto anche come Aldo, trovato senza vita lo scorso lunedì sotto i portici di piazzale Ungheria a Palermo, ha confessato di averlo ucciso per 25 euro. Si tratta di un 16enne romeno, che ha raccontato tutto agli inquirenti durante l'interrogatorio seguito al fermo: "L'ho colpito con la spranga e ho preso i soldi".Continua a leggere

