Banche | Giorgetti attacca Con regole fissate da altri | i nostri istituti

ilgiornale

: RT @LaVeritaWeb: La lettera di Mario Draghi chiede nuovi interventi e cessioni. L'effetto è mettere in riga le altre banche e accelerare le… - xblunotte : RT @LaVeritaWeb: La lettera di Mario Draghi chiede nuovi interventi e cessioni. L'effetto è mettere in riga le altre banche e accelerare le… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) "Avevamo uno dei sistemi bancari migliori del mondo. E ora, vediamo che con delleda qualche altra parte, ifalliscono uno dopo l'altro". A dirlo è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo. Durante il discorso agli Stati generali del Coni a Roma,oltre a parlare del sistema sportivo che "non può rimanere ancorato al passato", si sofferma anche sul discorsoha così commentato la direttiva Bce sui crediti deteriorati delleche già ieri avevano provocato una dura reazione del vicepremier, Matteo Salvini. "La Bce fa il suo mestiere - continua -. Quando si danno dei poteri sovranazionali a degli enti devi aspettarti che ragionino in base sovranazionale. Il problema è più complessivo, è la globalizzazione. Ogni economia ha le sue specificità e se lesono uguali per tutti ognuno le paga poi in ...