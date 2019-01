Al Bano Carrisi affonda Claudio Baglioni | Immigrati | ci vuole ordine Io sto con

Parla AlBano Carrisi : 'Ingiuste le critiche a Caludio Baglioni sui migranti ma io sto con Mattero Salvini' ESCLUSIVO : A meno che non esista una regola che vieti di Parlare di politica in queste occasioni, ma non mi pare', dice a Oggi. E poi, Al Bano entra anche nel merito. Prendendo le parti di Salvini: 'Rispetto i ...

C'è posta per te - Al Bano Carrisi e Romina Power da Maria De Filippi : un dramma per Amadeus : Fari puntati su sabato 19 gennaio, quando andrà in scena la prima vera sfida del sabato sera del 2019: contro C'è posta per te e Maria De Filippi, su Rai 1 Ora o mai più di Amadus. Un duello inedito: la speranza di Viale Mazzini è contrastare lo strapotere televisivo della De Filippi, che con la pri

Al Bano Carrisi - la confessione su mamma Iolanda e Romina : 'Che cosa non le ha mai perdonato' : Il rapporto tra la madre di Al Bano Carrisi, la signora Iolanda Ottino, e l'ex moglie del cantante, Romina Power, non è mai stato lo stesso da quando i due si sono separati. In un'intervista al ...

Al Bano Carrisi - la confessione su mamma Iolanda e Romina : "Che cosa non le ha mai perdonato" : Il rapporto tra la madre di Al Bano Carrisi, la signora Iolanda Ottino, e l'ex moglie del cantante, Romina Power, non è mai stato lo stesso da quando i due si sono separati. In un'intervista al settimanale Dipiù, Al Bano ha raccontato un dettaglio finora poco noto sui rapporti tra due donne della su

Al Bano Carrisi si sbottona/ "Romina Power e Loredana Lecciso? Le donne più importanti della mia vita!" : Al Bano Carrisi è tornato a parlare di Loredana Lecciso e Romina Power confidando di avere rapporti pacifici con entrambe.

Al Bano Carrisi fa strike : schiaffo brutale a Romina Power e Loredana Lecciso - abbattute tutte e due : Il cantante Al Bano Carrisi , da lunghi anni conteso dall'ex moglie Romina Power e dalla compagna Loredana Lecciso , ha ufficialmente messo fine al chiacchierato triangolo amoroso. O almeno ci prova, ...

Jasmine Carrisi - gli hater colpiscono la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso : Gli hater colpiscono ancora. Nel mirino dei leoni da tastiera, questa volta, è finita Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso. La diciassettenne ha condiviso sul proprio profilo Instagram un selfie, come molte sue coetanee (e non solo) amano fare, ma tra tanti complimenti purtroppo non sono mancate anche alcune severe critiche. “Sei sguercia????” (ovvero strabica) chiede qualcuno, “Ma sei veramente brutta ...

Al Bano Carrisi - lo sconforto della figlia Jasmine : 'Il lunedì più di mer*** di sempre' : Momento di sconforto per Jasmine Carrisi . La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso , su Instagram, si è sfogata condividendo un commento dedicato al 7 gennaio , primo lunedì del nuovo anno. ...

Al Bano Carrisi - lo sconforto della figlia Jasmine : "Il lunedì più di mer*** di sempre" : Momento di sconforto per Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, su Instagram, si è sfogata condividendo un commento dedicato al 7 gennaio, primo lunedì del nuovo anno. Fine delle feste di Natale e delle vacanze, del clima gioioso e rilassato, ritorno allo studio e al lavor

Jasmine Carrisi - figlia di Al Bano e Loredana Lecciso - presa di mira dagli haters su Instagram : 'Sei strabica?' : Da quando ha partecipato a 'Domenica Live' , Jasmine Carrisi , figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che, va detto, non fa parte, o forse non ancora, del mondo dello spettacolo, ha aumentato di molto ...

AlBano Carrisi - l'impensabile a 75 anni : la chiamata internazionale - il ritorno dopo 40 anni : Impensabile a 75 anni: Albano Carrisi senza limiti. Il cantante di Cellino San Marco, intervistato dalla rivista Intimità, ha annunciato una nuova clamorosa avventura: "Girerò un film, una produzione italo-turca". Al Bano torna al cinema, dunque, dopo i musicarelli di successo degli anni 60 e 70. Le

Marco Carta contro Al Bano Carrisi : 'Non mi lasciava cantare con quel vocione che ha' : Marco Carta ospite nel salotto di Vieni da Me condotto da Caterina Balivo si è sottoposto al gioco dei cassetti. Attraverso l'apertura dei cassetti, gli ospiti ripercorrono alcune fasi salienti che hanno caratterizzato la loro vita. Il cantante sardo durante l'intervista ha lanciato una frecciatina ad Al Bano Carrisi. Fresco del successo al Festival di Sanremo con il brano 'La forza mia', Marco Carta nel 2009 fu invitato nel programma ''Una voce ...

Al Bano Carrisi - Romina Power affonda Loredana Lecciso : la foto con Donna Iolanda che la umilia : Tra AlBano Carrisi e Romina Power l'amore (forse) è finito, ma non l'affetto della cantante americana per la sua ex famiglia acquisita. Per il compleanno della mamma del leone di Cellino San Marco, Donna Iolanda, che ha appena spento 96 candeline, la Power ha pubblicato su Instagram na foto commoven

Al Bano Carrisi - con chi era Loredana Lecciso la notte di Capodanno : il selfie della verità : Le speranze di Al Bano Carrisi di trascorrere le feste di Natale e Capodanno con Loredana Lecciso, Romina Power e i loro figli non si sono realizzate del tutto. A Cellino San Marco comunque la Lecciso c'era, ha scelto di restare nella tenuta Carrisi ma non in compagnia del suo ex compagno, che era i