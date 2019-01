Addio a Pina Ragionieri | studiosa di Michelangelo e a lungo presidente di Casa Buonarroti

L'ultimo Redford - rapinatore gentile in "The Old Man & The Gun" : sarà davvero Addio al cinema? : Sarà davvero l'addio allo schermo di Robert Redford (solo da attore però, da regista si è già rimesso al lavoro)? Nel dubbio, "The Old Man & The Gun", che esce da noi il 20 dicembre, è il perfetto canto del cigno di una star che ha sempre associato il sex appeal a intelligenza, carisma, rigore, ma soprattutto alla suprema virtù dell'understatement. Del tutto involontariamente, il film di David Lowery ...