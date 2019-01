Ue | Draghi | ' L' euro è sopravvissuto alla crisi e ora è più forte'

Draghi : euro sopravvissuto alla crisi ora è più forte e popolare : Roma, 15 gen., askanews, - L'euro è riuscito a emergere da una crisi così grave da arrivare a 'minacciare la sua esistenza' e oggi 'sotto molti aspetti abbiamo una Unione monetaria più forte di quanto ...

Draghi : 'Insieme più forti - euro ha cementato fiducia nel risparmio' : 'È questo essere assieme che realizza la capacità dei singoli Paesi di mantenere sovranità , che altrimenti andrebbe persa in questo mondo globale'. Ed è proprio questo che l'euro ha permesso ai ...

Draghi : "Senza la moneta unica i Paesi europei perderebbero la sovranità" : "In alcuni Paesi non tutti i benefici dell'euro sono stati compresi in pieno" . A sostenerlo è il presidente della BCE Mario Draghi , nel suo discorso davanti all 'Europarlamento a Strasburgo, riunito ...

Economia zona euro - Berlino rallenta ancora. Draghi all'Europarlamento : Il crollo della produzione industriale registrato in tutti i Paesi principali d'europa, Italia compresa, ripropone concretamente il rischio recessione. Il presidente della Bce ricorda: 'Le sfide ...

Draghi celebra i 20 anni dell'euro : 'Uniti siamo più forti' : Roma, 15 gen., askanews, - In un Europa dove 'assieme siamo più forti' l'euro 'ha preservato l'integrità del Mercato unico', che rappresenta un potente strumento di crescita sostenibile alla base ...

Mario Draghi eurosovranista. Discorso all'Europarlamento : "Sfide globali vanno affrontate insieme" : Venti anni di euro, "la più tangibile rappresentazione dell'integrazione europea" per i cittadini dell'Ue. Mario Draghi celebra l'anniversario davanti all'Europarlamento di Strasburgo, ma chiede di più ai singoli Stati sul fronte dell'integrazione, perché "insieme siamo più forti"."In alcuni Paesi non tutti i benefici dell'euro sono stati compresi in pieno. In parte, ciò si deve al fatto che riforme a livello ...

Draghi celebra i 20 anni dell'euro : "Uniti siamo più forti" : E' questo essere assieme che realizza la capacità dei singoli Paesi di mantenere sovranità, che altrimenti andrebbe persa in questo mondo globale". Ed è proprio questo che l'euro ha permesso ai Paesi ...

Mario Draghi al Parlamento Europeo - LA DIRETTA : Sono previsti oggi al Parlamento Europeo a Strasburgo due appuntamenti per il presidente della Bce, Mario Draghi. Alle ore 11:30 prenderà parte alla sessione plenaria per il 20 esimo anniversario ...

Ue : Cuffaro - 'non serve fronte moderato ma europeista con Draghi leader' : Palermo, 8 gen. (AdnKronos) - "Il fronte moderato che vuole realizzare Micciché? Io, più che di un fronte moderato, parlerei di un fronte europeista, perché sta crescendo sempre di più l'antieuropeismo. E come leader vedrei bene Mario Draghi. Ovviamente, è una mia idea personale...". Ne è convinto l

Derivati - l'ultima bomba finanziaria al cuore dell'Europa : cosa non può fermare neanche Draghi : Dalla Deutsche Bank ad altri colossi del credito, in tanti si sono concentrati a investire meno nell'economia reale e più nella deregulation finanziaria e la speculazione. Come rivelato anche dall'...

I 20 anni dell'euro - Draghi : "I diciottenni di oggi non hanno mai usato la lira" : Agli adulti sembrerà strano anche il solo pensiero, eppure gli italiani più giovani - quelli che hanno 18 anni o poco più - non hanno avuto mai tra le mani la lira. L'Euro compie vent'anni e, con il passare del tempo, le vecchie valute dei vari paesi che hanno adottato la moneta comune dell'Unione europea altro non sono che un vago ricordo. E il presidente della Bce Mario Draghi sottolinea: "Dopo vent'anni, abbiamo ora una ...

Appuntamenti del 2019 : spiccano Brexit - scelta successore Draghi ed elezioni europee : Sarà senza dubbio un 2019 molto importante per l'Europa con le elezioni in programma a primavera, 23-26 maggio, che promettono di lasciare in dote un Parlamento europeo con nuovi rapporti di forza. ...

Antonio Megalizzi e Mario Draghi - ecco l'Europa dei valori da difendere : È un'abitudine sempre più diffusa parlare male dei giornalisti. Insultarli, maltrattarli, deriderli. E minacciarli. Sino a cercare di fare chiudere giornali tagliando i contributi pubblici all'editoria (un'idea della componente M5S del governo, senza alcun confronto con editori e giornalisti, senza alcuna ipotesi di riforma organica del settore).Poi arriva l'eco d'un fatto tragico, l'assassinio per mano d'un terrorista d'un giovane ...

Il manifesto della prosperità europea di Mario Draghi : [Pubblichiamo l'intervento di Mario Draghi, presidente della Bce, in occasione del conferimento della Laurea honoris causa in Economia della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa il 15 dicembre 2018] Fra un mese si celebra il ventesimo anniversario della nascita dell’euro. Sono stati due decenni mo