Schianto in scooter | morti due cugini | Andrea e Santo avevano 19 e 16 anni

Catania - tragico Schianto in scooter : Gabriele muore a 17 anni mentre va al lavoro : La vittima è Cristoforo Gabriele Di Primo. Il 17enne si stava recando al lavoro con la sua moto in una azienda agricola di famiglia quando, per motivi ancora da accertare, ha impattato contro un furgone che proveniva dalla direzione opposta. Uno schianto frontale che non gli ha lasciato scampo.Continua a leggere