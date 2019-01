Napoli | nell' ospedale delle formiche crolla anche il soffitto

Discarica abusiva a Napoli : 20 tonnellate di rifiuti speciali : L'articolo Discarica abusiva a Napoli: 20 tonnellate di rifiuti speciali proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Napoli - crolla il soffitto nella sala parto : dopo le formiche - nuovi problemi al San Giovanni Bosco. La videodenuncia : Il caso che fece più discutere fu quello della paziente, ripresa con un telefono, ricoperta dalle formiche con il successivo interventi dei carabinieri del Nas. Nel giro di due mesi, altri videodenunce hanno mostrato la presenza di insetti all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Da ieri, tuttavia, si aggiunge un nuovo fatto: il soffitto della seconda sala parto crollato. “L’ospedale ha seri problemi strutturali. Bisogna ...

Discarica abusiva a Napoli : 20 tonnellate di rifiuti speciali : Napoli, askanews, - I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno scoperto e sequestrato, a Volla, un'area di oltre 1.500 metri quadri adibita a Discarica abusiva di calcinacci e scarti di ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : il Napoli vicino al colpo - missione del Frosinone ed innesto Fiorentina : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore trattative molto importanti che riguardano il massimo campionato italiano. Il Frosinone crede ancora alla salvezza e prepara un doppio importante colpo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ dopo i primi contatti per convincere Samaris, il club volerà direttamente in Portogallo. Il Frosinone vuole mettere le mani anche su ...

Napoli come il nord : risveglio nella nebbia : Napoli si è svegliata stamattina avvolta da una fitta coltre di nebbia: uno spettacolo inusuale, che da un lato è stato immortalato con foto e video per i social, dall'altro ha messo in crisi gli ...

Napoli - maxi blitz nella movida di Chiaia : multe per migliaia di euro : Gli agenti dell'unità operativa Chiaia della polizia municipale hanno effettuato una vasta operazione a contrasto dell'abusivismo commerciale. In particolare, in piazza Trieste e Trento un bar e un ...

Napoli - sangue e terrore nella movida : uomo ucciso a coltellate a Mergellina : Prima le parole grosse che si trasformano in urla, poi la rissa a colpi di spranga, infine un inseguimento, poi un grido disperato e infine il silenzio. Un uomo è morto, accoltellato, ieri...

Napoli - Scampia : nascondeva droga e contante nell'aspirapolvere : I carabinieri hanno scoperto un involucro contenente 75 grammi di cocaina e un altro con 28 grammi di eronia ma anche 3.000 euro in contante ritenuti provento di attività illecita: Tommaso Ciriello, ...

Napoli - Mertens : “Cori contro Koulibaly? Nello spogliatoio è stato malissimo. Sentiva di aver perso contro il razzismo” : “Cori razzisti alla partita Inter-Napoli? Non capiamo questi ululati che fanno a ragazzi come Koulibaly. Per me Kalidou è veramente un fratello e Nello spogliatoio l’ho visto veramente male. Non per il cartellino rosso. Si Sentiva male perché Sentiva d’aver perso contro il razzismo“. Sono le parole dell’attaccante del Napoli, Dries Mertens, in un’intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, commentando ...

Terremoto Napoli - nella notte scossa di magnitudo 1.9 a Quarto - : Il sisma si è verificato all'1.28. Nessun danno, ma molte persone hanno avvertito la scossa registrata a una profondità di soli 2 km

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Tonelli può tornare a gennaio : il Bologna rimane in attesa : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Tonelli potrebbe tornare in Campania dal prestito della Sampdoria a gennaio. Il Bologna monitora il difensore.

Napoli - nell'officina-arsenale un fucile d'assalto israeliano : C'era anche un fucile d'assalto israeliano nell'arsenale a dispozione di un armiere arrestato ieri sera dalla guardia di finanza a Rovigliano, nella periferia oplontina. Il blitz dei finanzieri del ...

Napoli - agguato nella notte : pregiudicato ferito con due colpi di pistola : Un 29enne napoletano è stato ferito da un proiettile ieri sera, a pochi passi dalla propria abitazione. L'uomo, pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito in vico Portamedina, nella ...

Napoli - assegnati gli alloggi agli abitanti delle Vele ma nelle case liberate già vivono altri abusivi : Vele di Scampia, l'ultimo assalto degli abusivi rischia di intralciare l'operazione abbattimento. Secondo i dati dell'ufficio casa sono una decina gli alloggi della Vela Azzurra presi di mira da ...