Due scosse di terremoto in Emilia Romagna | la prima più forte di Magnitudo 4 6 Epicentro

Due intense scosse nel Mediterraneo orientale : epicentro in Grecia occidentale e Creta : Due scosse di terremoto piuttosto intense si sono verificate nella serata odierna nel Mediterraneo orientale . Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 si è verificata alle ore 18.30 nel Mar Ionio,...

Terremoto. Anche oggi l'Etna trema : Due scosse nella notte. Aumentano gli sfollati : Il primo sisma è stato registrato alle 00:28, a 8 chilometri a est di Zafferana Etnea, il secondo delle 05:50, a 8 chilometri a nord di Ragalna. Non ci sono stati danni a persone o cose. Aumenta intanto il numero di sfollati per il sisma di Santo Stefano: sono 1.096.Continua a leggere

Catania - Due scosse di magnitudo 2.9 nella notte - Paura anche a est di Roma : Due scosse di terremoto di magnitudo 2.9 sono state registrate nella notte in provincia di Catania . Secondo i rilevamenti dell'Ingv, la prima è avvenuta alle 00:36 con epicentro vicino Adrano, mentre ...

