Brindisi | 225 grammi di cocaina nel paraurti dell' auto | arrestati due fratelli di Tuturano

(Di martedì 15 gennaio 2019) Avevano escogitato un ingegnoso sistema per nascondere lanella loromobile, ma per duedi, A.M e L.M. rispettivamente di 48 e 44 anni, è finita male. Mentre si trovavano a bordo di un'vettura, per la precisione una Fiat Grande Punto, intestata alla moglie (non coinvolta nelle indagini) di uno degli, i due sono stati fermati per un controllo sulla strada provinciale 81, precisamente in "contrada Trullo", non lontano dal centro abitato di, un'arteria stradale che collega la piccola frazionena alla costa, ma che è anche utilizzata da tantissimimobilisti per recarsi tramite la superstrada ae a Lecce. I soggetti, già conosciuti alle forze'Ordine, in quanto coinvolti in vicende penali riguardanti proprio lo spaccio di stupefacenti, hanno cominciato ad innervosirsi alla vista dei militari. Questo ha fatto si che ...