Scrive Musica ma è un Robot | il progetto di Waterloo

Roger Waters Scrive ad una cover band : 'Vi prego di non suonare la mia musica in Israele' : Sono note le posizioni di Roger Waters sulla questione palestinese: l'ex Pink Floyd ha da sempre sposato la questione palestinese, non rinunciando, sia pubblicamente che durante i suoi concerti, ad attaccare la politica condotta negli ultimi anni da parte dello stato di Israele, invitando apertamente al boicottaggio: recentemente il musicista britannico ha attaccato una cover band dei Pink Floyd, la Uk Pink Floyd Experience, che ha deciso, in un ...

Beppe Vessicchio : "Sanremo non riesce più a Scrivere la storia della musica. L'ultima avvisaglia di due interpreti straordinari nel 2001" : "C'è una data precisa, che è il 2001, quando Giorgia ed Elisa gareggiarono per il primo posto, in cui si è avuta per L'ultima volta avvisaglia di due interpreti straordinari e di brani forti. Da quell'anno in poi faccio una fatica enorme a ricordare brani che abbiano lasciato il segno".Beppe Vessicchio per La Verità ripercorre, tra le altre cose, la sua carriera. In particolare, sottolinea il declino del Festival di ...