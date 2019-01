Salvini attacca Fazio sul maxi-stipendio a La7 | Massimo Giletti sorride e alimenta la

Matteo Renzi attacca Salvini : 'Una legge impedisce di indossare le divise' : Matteo Renzi nell'attaccare il vicepremier va nel personale, fatto che ha suscitato una reazione in Salvini che lo ha definito un poveretto: "Si preoccupa - dice Salvini - che dovrei essere arrestato poiché con onore e orgoglio porto le divise...arrestatemi dunque, da ministro dell'Interno". Matteo Renzi contro le divise di Salvini L'ex premier Renzi ha fatto dell'ironia sul motivo che spinge il vicepremier a indossare le divise delle forze ...

Saviano attacca Salvini per l'uso delle divise. Il ministro : 'Povero - non sa più cosa inventarsi' : Matteo Salvini dichiara, forte della sua profondissima ignoranza politica - ignoranza fieramente ostentata - che è un 'atto di solidarietà'. Non è così. Presiedere comizi con la maglietta della ...

Saviano attacca Salvini e lo paragona a Castro - Stalin e Mussolini - il Ministro risponde : Quella tra Roberto Saviano e Matteo Salvini continua ad essere una battaglia dialettica senza esclusione di colpi. L'autore di Gomorra, nelle ultime settimane, non ha mai nascosto tutta la propria antipatia nei confronti del leader del Viminale. Da "Ministro della malavita", etichetta affibbiatagli nei primi mesi del governo, si è passati al "pagliaccio" relativo al mancato accoglimento dei profughi a bordo della Sea Watch e della Sea Eye. Ma il ...

Saviano attacca - ancora - Salvini "In divisa? È come Fidel Castro" : Roberto Saviano torna ad attaccare il minitro degli Interni. Questa volta lo scrittore punta il dito contro Salvini per aver indossato l'uniforme della polizia e dei vigili del fuoco nelle sue ultime ...

Pro Tav oggi in piazza a Torino : c'è anche la Lega | Appendino attacca : "Fanno sorridere" | Salvini : "Sono sempre stato favorevole" : Ci sarà anche la Lega in piazza a Torino a fianco dei manifestanti in favore della realizzazione della Tav. "Fanno sorridere, non rispettano il contratto di governo", attacca la sindaca Chiara Appendino. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini: "Nessuno pretende che il progetto non si tocchi, ma l'Italia vada avanti"

Salvini attacca i grillini : “legalizzare le canne non è una priorità del Paese” : La cannabis legale diventa un altro terreno di scontro nel Governo. Matteo Salvini afferma che “la proposta M5s non è

Matteo Salvini ricorda Fabrizio De Andrè con “Il Pescatore” ma gli utenti social lo attaccano : “Lui ti avrebbe schifato” : Vent’anni dopo la morte di Fabrizio De André, l’11 gennaio 1999, colleghi e fan ricordano l’artista genovese in tv e sui social. Alla lista si è aggiunto anche Matteo Salvini, il vicepremier ha postato una foto di Faber accompagnata da una frase della canzone “Il pescatore“: ” All’ombra dell’ultimo sole si era assopito un pescatore…Ciao Fabrizio, grazie poeta!”. Un ricordo che ha ...

Carige - Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini : «Ipocrisia vergognosa» : Agenzia Vista, 'Di Maio in aula attaccava Gentiloni per aver salvato Mps con i sodi pubblici, in realtà hanno fatto la stessa identica cosa con l'ipocrisia di non ammetterlo. Il problema non è che ...

Matteo Salvini attacca i guadagni di Fabio Fazio : "Al mese quanto me in 1 anno" : Faccio il mestiere più bello al mondo, sono felice del sostegno che ottengo. Non mi interessano i quattrini, nè gli show in tv, ma pretendo rispetto'.

Carige - Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini : “Ipocrisia vergognosa”. Poi si difende su Banca Etruria : “Di Maio e Salvini hanno fatto la stessa identica cosa che abbiamo fatto noi con Mps e le altre banche. La loro è un’ipocrisia vergognosa”. A dirlo, su Facebook, la deputata del Pd, Maria Elena Boschi, che ha parlato di Carige e dei salvataggi degli istituti di credito da parte del governo Gentiloni insieme al collega Luigi Marattin. L'articolo Carige, Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini: “Ipocrisia ...

Migranti - Malta attacca : “Da Salvini false accuse”. Ministro : “Non accettiamo lezioni da voi” : Scontro Malta-Italia sui Migranti. La Valletta: "Il governo di Malta esprime sdegno e sorpresa per le false accuse del Ministro Salvini". Il Ministro: ""Nessuna lezione da Malta, che per anni ha chiuso gli occhi e ha permesso che barchini e barconi si dirigessero verso l'Italia. La musica è cambiata, in Italia si arriva solo col permesso".Continua a leggere

Baglioni lo attacca sui migranti e Salvini lo zittisce con un bacio : "Sui migranti una farsa" parola di Claudio Baglioni ma Matteo Salvini non spreca molte parole e con un post mattutino gli risponde con un "dolce": un bacione a Baglioni.Dopo la "rissa giamaicana", per l'accordo chiuso sulla distribuzione dei migranti sulle due navi Ong, passa la notte con il premier Giuseppe Conte per rasserenare l"atmosfera.Appena sveglio "inforca" la tastiera e scrive un post per rimarcare la sua posizione, accettando quanto ...

Lucano in una scuola per attaccare Salvini : "Un cristiano non lo vota" : La scuola reggina è invece diventata una tribuna politica. Probabilmente la responsabilità di quanto accaduto è anche della preside del Panella-Vallauri, Anna Nucera, che è anche assessore all'...

Salvini attacca Conte su Sea Watch : “In Italia non entra nessuno” : E’ scontro aperto tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte sugli immigrati. Appresa la notizia che i migranti della Sea Watch sbarcati a Malta saranno distribuiti tra otto Paesi europei tra i quali l‘Italia il leader della Lega che si trova a Varsavia tuona: “Io non autorizzo niente, vediamo se arrivano… Non sono stato consultato. Se ci deve essere una condivisione nel governo ci deve essere prima di prendere le ...