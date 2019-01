Ragazza grave per la meningite | scatta la ricerca delle persone da sottoporre a profilassi

Meningite - grave una Ragazza a Firenze. In coma una 60enne a L'Aquila - : Una giovane di 25 anni è ricoverata da domenica sera al Careggi: analisi in corso per individuare il ceppo. In Abruzzo una donna romana, arrivata in ospedale con febbre alta e in stato confusionale, è ...

Parigi - esplosione in panetteria a Opéra : 3 morti - feriti tre italiani. Grave Ragazza appena trasferita : Almeno tre persone sono rimaste uccise nell'esplosione della panetteria a Parigi, nei pressi dell'Opera. Tra i feriti ci sono anche tre italiani. Fumo, fiamme e macerie nella rue de Trevise a...

Fuga di gas ed esplosione a Parigi. Ferita una Ragazza di Trapani - è grave : Fortissima esplosione a Parigi. Poco dopo le 9 di mattina, un boato ha scosso l'intero quartiere dell'Opera, nel nono arrondissement. In fiamme un palazzo in rue de Trevise, non lontano dal teatro ...

Friuli - si scontrano sulla pista da sci : grave una bimba - ferita anche una Ragazza : grave incidente sugli sci sulla pista nera di Sappada, in Friuli Venezia Giulia. Una bambina e una ragazza, rispettivamente di 9 e 19 anni, si sono scontrate durante un allenamento. Ad avere la peggio la piccola che ha riportato un forte trauma toracico e fratture in diverse parti del corpo: è stata portata in ospedale in codice rosso.Continua a leggere

Incidenti : scontro tra auto a Palermo - grave una Ragazza : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - grave incidente stradale all’alba di oggi all'incrocio tra viale Lazio e via Sciuti a Palermo. Una ragazza di 21 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro avvenuto tra due auto. La giovane è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palerm

Savona : Ragazza si dà fuoco in piazza come il padre - è grave VIDEO : Marzia Sari, 18 anni, ha ustioni sul 50% del corpo ed è ricoverata al Cto di Torino. Il padre, un piccolo imprenditore edile, morì gettandosi addosso la benzina, cinque anni fa. Era in crisi economica,...

Roma - Ragazza di 17 anni cade dal quarto piano di un palazzo occupato : è grave. La madre : «Inseguiva un gatto» : Precipita dal quarto piano di un palazzo occupato: grave una ragazza marocchina di 17 anni. La giovane è caduta questa mattina, alle 8, da almeno 12 metri di altezza, da un balcone di un...

Ragazza di 18 anni azzannata da un pitbull in casa : è grave : Una Ragazza di 18 anni è stata violentemente aggredita, per motivi ancora da chiarire, dal cane del compagno della madre mentre era sola in casa a Dorno, in provincia di Pavia: un pitbull di grossa ...