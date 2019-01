wired

: Matipay, il sistema per pagare alla macchinette caffè, bibite o Netflix - demo_ddi : Matipay, il sistema per pagare alla macchinette caffè, bibite o Netflix - MilanoCitExpo : Matipay, il sistema per pagare alla macchinette caffè, bibite o Netflix #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - infoiteconomia : Il CES premia Matipay: il sistema italiano per pagare Netflix in contanti -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Che il futuro sia sempre più cashless è ormai un dato di fatto. E le aziende internazionali che operano nel settore dell’internet of things si stanno concentrando su modelli di pagamenti digitali e sistemi integrati che permettono di effettuare transazioni soltanto con lo smartphone o con altri dispositivi mobili.In questa stessa direzione guarda anche un’eccellenza del nostro paese come l’azienda Sitael spa, la più grande impresa privata italiana operante nel settore spazio e leader nello sviluppo di microsatelliti, che anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, è stata premiata al Ces Innovation Awards 2019, il primo della fiera dell’elettronica di Las Vegas, con il suodi pagamento digitaleIl funzionamento è molto semplice. In sostanza, si tratta di una versione 4.0 delle chiavette che si utilizzano per i distributori automatici. Tramite ...