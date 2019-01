Giorgetti | ' Stadi chiusi una sconfitta per lo Stato' Gabrielli | ' Lo stop della gara

Giancarlo Giorgetti : “chiudere gli stadi sarebbe una sconfitta” : Negli ultimi giorni a tenere banco è la violenza negli stadi dopo i gravi episodi che si sono verificati ma chiudere gli impianti sarebbe una “sconfitta dello Stato: se lo Stato non è in grado di garantire la possibilità che uno spettacolo si possa tenere, dà un segnale di impotenza”. Sono queste le importanti dichiarazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti durante il convegno sulla sicurezza ...

Stadi - Giorgetti : buone regole Uefa-Fifa : 0.00 Violenza e razzismo continuano a tenere banco nel calcio: a Roma la festa per i 119 anni della Lazio ha dato l'occasione per nuovi incidenti. Dopo il no di Salvini all'idea di fermare le partite e la replica del Napoli, pronto a abbandonare il campo,parla il sottosegretario Giorgetti che sposa la linea Federcalcio,sottolineando che "è giusto che facciano il loro corso le regole sportive,la giustizia sportiva". "Ci sono protocolli Uefa e ...

Razzismo negli stadi - Giorgetti sconfessa Salvini : 'Sì alla sospensione delle partite' : "Il Napoli ha ribadito la volontà di fermarsi qualora si verificassero nuovi buu nei confronti dei suoi calciatori? L'ho detto, siamo nella dimensione sportiva e delle regole del mondo dello sport", ...

Violenza stadi - Giorgetti : “tolleranza zero” : “Sono rispettoso della’autonomia dello sport: sono d’accordo che nel mondo del calcio si introducano delle misure contro la Violenza, che però non possono essere solo repressive”. Sono le importanti dichiarazioni del sottosegretario alla Presidenza, con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo gli ultimi episodi che hanno coinvolto il mondo del calcio: “Paradossalmente – aggiunge ...

Violenza stadi - Giancarlo Giorgetti : “importante la certezza della pena” : “Per la sicurezza dentro e fuori gli stadi sono importanti la certezze delle pene, la rapidità dei giudizi, le aggravanti specifiche e le misure accessorie. Ecco quanto può fare lo Stato su questo fronte”. Sono le parole del sottosegretario Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. “Altro punto essenziale per la sicurezza – ha proseguito il sottosegretario – riguarda le date e gli orari delle partite, che ...

Calcio - Giorgetti : chiudere stadi per violenza e razzismo : Roma, 27 dic., askanews, - 'Il Calcio, lo sport non possono essere causa o pretesto per violenza e razzismo. È il tradimento dello spirito di ogni sport. Risse e agguati sono stati espulsi dagli stadi ...