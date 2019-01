Ginnastica | l’esercizio virale di Katelyn Ohashi che sembra un ballo

vanityfair

: @FBiasin Mia figlia fa ginnastica artistica e ti assicuro che è uno sport in cui tutti gli istruttori sono maniacal… - dferra79 : @FBiasin Mia figlia fa ginnastica artistica e ti assicuro che è uno sport in cui tutti gli istruttori sono maniacal… - 42CB97 : comunque oggi ho avuto un piccolo mental breakdown durante l'ora di ginnastica perché non riuscivo a fare un esercizio - acciodybala : @happyirama provare a fare l'esercizio di ginnastica impossibile di Shawn. Dovrebbe esserci in giro la storia ahahah -

(Di lunedì 14 gennaio 2019)non è nome noto come quella di Simone Biles, ma il suo esercizio potrebbe superare, per numero di visualizzazioni, quello della pluricampionessa olimpica. Scrive Sport Illustrated che la sua esibizione è una di quelle che rappresentano la vera perfezione dello sport.https://twitter.com/uclagymnastics/status/1084325320935657472 La ginnasta dell’Università della California ha fatto un esercizio a corpo libero da 10 per i giudici, ma capace anche di esaltare il pubblico e poi diventaresui social.Il voto dei giudici è dato dalla difficoltà e dall’esecuzione del, gli applausi del pubblico vengono da questo e dal resto dele musica. Non c’è la compostezza olimpica, ma c’è un’esibizione trascinante.Non è neanche la prima volta per la ginnasta che compete a livello universitario dopo che un infortunio alla spalla l’ha tagliata fuori ...