Dal 2020 scambio dati fiscali su richiesta col Brasile

Tokyo 2020 - scanDalo corruzione sul Comitato olimpico giapponese : accusato il presidente Takeda : Tsunekazu Takeda sarebbe al centro di un caso di corruzione legato alla candidatura vincente della capitale giapponese per la prossima edizione dei Giochi Un nuovo possibile scandalo legato all’assegnazione delle Olimpiadi rischia di deflagrare a circa un anno e mezzo dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Stando a quanto scrive il quotidiano Le Monde il presidente del Comitato olimpico giapponese, Tsunekazu Takeda, sarebbe al centro di un ...

Trasporti pubblici a Monza e Brianza : ecco come cambieranno Dal 2020 : L'Agenzia dei Trasporti ha votato il programma di bacino che cambierà il sistema degli autobus con diverse novità a partire dal 2020 anche a Monza e Brianza. Appello per la tariffazione unica per bus, ...

Gli arbitri cambiano sponsor - Legea sostituirà Diadora Dal 2019/2020 : La Figc ha siglato un'intesa triennale con il brand di abbigliamento sportivo. Ecco come saranno le nuove divise dei direttori di gara. L'articolo Gli arbitri cambiano sponsor, Legea sostituirà Diadora dal 2019/2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Scuola - personale ATA ultime notizie : Dal 2020 si cambia - pulizie solo con dipendenti : A partire dall’anno scolastico 2019/2020, è stata autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 445 assistenti amministrativi e dei 23 tecnici, assunti nell’anno scolastico 2018/2019. Tale disposizione è la diretta conseguenza di quanto contenuto nell’articolo 1, (commi da 619 a 621) della legge n. 205/2017. Scuola, pulizie: dal 2020 si cambia Dal 1° gennaio 2020, invece, le ...

Parte l'autostrada digitale che Dal 2020 collegherà Brasile e Portogallo : ... Elbieta Bie"kowska , Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, Carlos Moedas , Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, e Mariya Gabriel , Commissaria ...

L’uscita de La Casa di Carta 3 slitta a gennaio 2020? L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia Dal set di Firenze : L'attesa era tutta per la primavera 2019, ma l'indiscrezione secondo cui l'uscita de La Casa di Carta 3 slitta a gennaio 2020 sta seminando il panico tra i seguaci della saga dei rapinatori di Netflix che aspettano con ansia i nuovi episodi. La serie cult di Alex Pina, diventata in un anno la più vista tra quelle non in lingua inglese sulla piattaforma streaming, è attualmente in produzione con set sparsi in giro per il mondo: dopo le riprese ...

Calciomercato - Dal 2020 torna l’albo degli agenti : niente più ruoli alla Wanda Nara : Wanda Nara dovrà sostenere un esame per continuare ad essere l’agente del marito Mauro Icardi con il nuovo regolamento della FIFA per gli agenti Wanda Nara sta facendo impazzire i vertici dell’Inter in merito al rinnovo di Mauro Icardi, ma in futuro potrebbe non essere più l’agente del calciatore argentino, a meno che non sostenga un esame apposito per diventare procuratore FIFA. Sì perchè la follia di Blatter di ...

Mercato - svolta anti-Wanda : Dal 2020 torna l'albo degli agenti : Ritorno al passato per dare ai procuratori un limpido futuro, finalmente. La riforma è ormai modellata e riporterà in auge la figura dell'agente Fifa, insieme ad altre importanti novità. ordine Dopo ...

Iscrizioni anno scolastico 2019 - 2020 : scadenze e moDalità della domanda : La circolare con tutte le informazioni utili circa le Iscrizioni da effettuare per l'anno scolastico 2019 - 2020 è stata inviata giorni fa dal Miur. Nonostante ciò, più di una persona si è trovata in difficoltà nel recuperare dettagli sulle scadenze e le modalità con le quali è necessario inoltrare la domanda. Secondo quanto previsto da una circolare fatta girare in queste ore dal Miur, i genitori avranno infatti tempo dalle ore otto del 7 ...

Scuola - al via Dal 7 gennaio le iscrizioni all’anno scolastico 2019/2020 sul sito del Miur : Come si effettua l'iscrizione all'anno scolastico 2019/2020? Dal 7 al 31 gennaio è disponibile la procedura online di iscrizione, secondo quanto stabilito dal Miur. Ecco la guida completa per asilo, elementari, medie e superiori: come fare, per chi è obbligatorio, quante preferenze bisogna inserire.Continua a leggere

La Dakar nel Mondiale cross country rally Dal 2020? Trattative in corso tra la FIM e l’organizzazione del raid : Potrebbe non essere un’utopia l’approdo della Dakar, dal 2020, nel calendario del Mondiale cross country rally. L’uomo che sta tentando una simile impresa risponde al nome di Jorge Viegas, che è in questi giorni a Lima per cercare di dar vita alla sua idea, forse non così pazza. Dalle pagine di Marca emerge una chiara visione da parte del numero uno della FIM in relazione al suo viaggio in Perù: “Non è un caso. Per prima ...

Antidoping - WADA introduce controlli periodici sul consumo di caffeina e nicotina : possibile divieto Dal 2020 : ... queste sostanze potrebbe essere vietate a partire dal 2020, sancendo una vera e propria rivoluzione per gli sportivi di tutto il mondo.

Ciclismo - da Oxford al record dell’ora : Vittoria Bussi peDala verso Tokyo 2020 : La trentunenne ciclista romana, che nello scorso settembre ha centrato il record dell'ora ad Aguascalientes in Messico, ha raccontato la sua storia in una lunga intervista: "Non ho dietro una squadra professionistica e mi sono organizzata da sola investendo tutti i risparmi. Gli sponsor guardano solo a quanti follower mi seguono sui social".Continua a leggere

Dalla Spagna : 'Piqué verso il ritiro nel 2020 per diventare presidente nel 2021' : ROMA - Un futuro da dirigente di altissimo livello, anzi da presidente per il campione del Barcellona Gerard Piqué . Secondo quanto riferisce oggi El Mundo Deportivo nella sua versione online, il ...