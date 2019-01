Cosa è successo a Giacomo Eva dopo Amici 18? “Ci sono cose che non spieghi”

Vuoi avere un ristorante di successo? Chiamalo Mafia - Camorra o Cosa nostra : La Cosa, nostra?, è serissima. Di che parliamo? Del marchio 'Mafia' che viene sfruttato, illegittimamente, considerato che nel 2018 una sentenza del Tribunale europeo ne ha proibito l'uso, per ...

Sampdoria - il presidente Ferrero ancora nella bufera : ecco Cosa è successo : La Sampdoria è reduce dalla sconfitta in casa contro il Milan e dall’eliminazione dalla Coppa Italia. Nel frattempo non è andato giù ai tifosi della Sampdoria lo sfogo del presidente Ferrero ieri sera dopo la gara persa con il Milan. “In ‘sta ca…o di città’ e nell’ U.C. Sampdoria non c’è posto per chi non ci rispetta”. E’ questo il post su Facebook della Federclubs dei tifosi ...

Jeremias Rodriguez rompe il silenzio sul ricovero del papà Gustavo : «Ecco Cosa è successo davvero» : Jeremias Rodriguez avrebbe rotto il silenzio sul ricovero dello scorso dicembre di papà Gustavo . Il fratello di Belen, ospite oggi pomeriggio a Verissimo , si è raccontato a cuore aperto a Silvia ...

Paura in strada per Giulia De Lellis ecco Cosa è successo : Giulia De Lellis è stata vittima di una disavventura in strada. E ha raccontato sui social di un episodio “di cattivo gusto” che l’avrebbe scioccata. Protagonista, uno sconosciuto che le si sarebbe avvicinato e avrebbe fatto davanti a lei qualcosa di incredibile, su “Instagram” Giulia avrebbe raccontato che l’uomo incrociato in strada senza motivo le avrebbe fatto un rutto in faccia. «Sono scioccata, non ho parole», ...

F1 - tutta la verità di Piero Ferrari : 'Arrivabene? Decisione presa prima di Natale - ecco Cosa è successo' : A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Piero Ferrari , intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: ' tutto è avvenuto prima di Natale, poi per varie ragioni avevamo pensato di non ...

F1 - tutta la verità di Piero Ferrari : “Arrivabene? Decisione presa prima di Natale - ecco Cosa è successo” : Il figlio del fondatore della Ferrari, nonché azionista della scuderia, ha parlato dell’avvicendamento che ha coinvolto Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto Giorni caldi in casa Ferrari, con la nomina di Mattia Binotto nel ruolo di team principal al posto di Maurizio Arrivabene, sostituito dopo quattro anni di lavoro a Maranello. photo4/Lapresse Un fulmine a ciel sereno per quanto riguarda le tempistiche, visto che questo scenario ...

Tish e Alberto Urso si sono lasciati? Brutto litigio - ecco Cosa è successo davvero : Rottura Tish-Alberto di Amici 18, i due cantanti litigano e si rinfacciano tutto cosa sta succedendo tra Alberto e Tish di Amici 2019? Il loro rapporto si è incrinato. Non riescono più ad andare d’accordo. Avevano palesato alcuni loro problemi qualche settimana fa, ma tutti hanno pensato che si trattasse di semplici bisticci da fidanzatini. […] L'articolo Tish e Alberto Urso si sono lasciati? Brutto litigio, ecco cosa è successo ...

Ricordate il Bimbo di ghiaccio? La sua storia commosse tutti : Cosa gli è successo. Ogni mattina si presentava a scuola con la testa completamente ghiacciata. Eccolo oggi - a distanza di un anno : Ci sono storie e storie: quelle che finiscono con un nulla di fatto e quelle che invece trovano un lieto fine degno di un racconto della Disney. Come dimenticare la foto che rese celebre il bambino cinese dalla testa ghiacciata. Era gennaio, è passato un anno, dallo scatto incredibile del bambino di otto anni, il piccolo Wang Fuman, nella sua classe in un paesino dello Yunnan.. Il bambino, in quella foto, appariva con i capelli e le sopracciglia ...

“Un gran maleducato”. Fan contro Gabriel Garko : ecco Cosa è successo : Poca mondanità e gossip e grande discrezione sulla sua vita privata, soprattutto sentimentale. E infatti, nonostante i rumor, non è dato sapere con certezza se Gabriel Garko sia impegnato oppure no. Per anni il protagonista de L’onore e il rispetto è stato legato alla giovane collega Adua Del Vesco, ma nell’ultimo periodo erano circolate voci di una crisi e una rottura della coppia. Di conseguenza, si sono fatte avanti le voci di una “fidanzata ...

Emma Marrone sbotta dopo gli insulti : Cosa è successo : Emma perde le staffe sui social: la foto con la pelliccia Emma Marrone si è arrabbiata su Instagram con alcuni suoi utenti dopo che ha ricevuti diversi insulti. La pietra dello scandalo è stata la foto di Emma con una pelliccia che ha attirato a se numerosi animalisti, i quali si sono riversati nel profilo della cantante per dire la loro. Molti fan di Emma hanno infatti affermato che la loro beniamina fosse una vera delusione in quanto aveva ...

Flavio Insinna : “Così mi affondate la puntata”. Ecco Cosa è successo a L’Eredità : Colpo di scena a L’Eredità: Flavio Insinna perde la pazienza coi concorrenti. L’ha fatto con ironia, certo, ma chi ha assistito a quella puntata del quiz show di Raiuno, andata in onda lo scorso 3 gennaio, sarà rimasto di stucco. E infatti i telespettatori da casa non hanno perso l’occasione di commentare l’accaduto in rete e puntare il dito contro il conduttore e la sua trasmissione. Ma non è la prima volta che Insinna si lascia andare a ...

Paura Maradona - ricoverato d’urgenza : ecco Cosa è successo : Nelle ultime ore erano circolate voci sull’assenza in Messico di Diego Armando Maradona, il motivo che è emerso adesso è triste. Secondo alcune notizie che stanno circolando nelle ultime ore l’ex Pibe de Oro è stato ricoverato alla clinica Olivos di Buenos Aires, l’ex calciatore si stava sottoponendo a degli esami ma è stato trattenuto in ospedale per un’emorragia gastrica, è tenuto sotto osservazione dai medici. Il ...

Bimba muore a 11 anni per una banale influenza/ Cosa è successo a Nocera Inferiore? : Una Bimba di 11 anni è morta per una banale influenza, si chiamava Anna D'Avino e probabilmente da questo problema aveva sviluppato una miocardite

Morto tifoso Inter - interrogatorio Piovella : “ecco Cosa è successo” : Morto tifoso Inter – Si è tenuto nella giornata l’Interrogatorio di Marco Piovella in relazione alla morte di Daniele Belardinelli in seguito agli scontri avvenuti prima del match contro il Napoli. Piovella ha parlato del rapporto con Belardinelli come “un fratello maggiore, un amico fraternissimo, ci avevo passato il Natale”, ha ribadito inoltre di aver visto l’amico che veniva travolto da una vettura dopo ...