Andamento Future FTSE MIB del 14 01 2019 | ore 9 30

finanza.lastampa

: Sempre più, in future, le scuole, specie quelle industriali e professionalizzanti, dovranno seguire l'andamento del… - Arandarko : Sempre più, in future, le scuole, specie quelle industriali e professionalizzanti, dovranno seguire l'andamento del… - zazoomnews : Andamento Future FTSE MIB del 9-01-2019 ore 9.30 - #Andamento #Future #9-01-2019 - zazoomnews : Andamento Future FTSE MIB dell8-01-2019 ore 15.40 - #Andamento #Future #dell8-01-2019 -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Giornata in scivolata per il FIB , che si muove peggio dell'sulla parità del derivato di Francoforte . IlsulMIB ha aperto a quota 19.070, in diminuzione dello 0,82% rispetto ...