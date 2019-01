Tria dice che non vede recessione ma una situazione di stagnazione

Salto con gli sci - Sapporo incorona l’ausTriaca Iraschko-Stolz : Runggaldier chiude al dodicesimo posto : Iraschko-Stolz regina del trampolino di Sapporo. Cresce Runggaldier, è 12sima. Punti anche per Lara Malsiner Buona prestazione di Elena Runggaldier nella prima delle due gare di Coppa del mondo femminile in programma sul trampolino HS137 di Sapporo, in Giappone. La ventottenne gardenese delle Fiamme Gialle ha concluso la sua prova con un’incoraggiante dodicesima posizione, era da un anno che non riusciva a terminare nella top-15. ...

Germania - a dicembre l'indusTria tira il freno a mano : Segnali di rallentamento giungono dall'industria tedesca . Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, nel mese di novembre il dato preliminare sulla produzione industriale ha evidenziato un ...

Germania : doccia fredda dalla produzione indusTriale - a dicembre -1 - 9% mensile : Si moltiplicano i segnali di rallentamento dell'economia tedesca. Un nuova doccia fredda è arrivata oggi con la pubblicazione della produzione industriale che, nel mese di dicembre, ha segnato un calo dell'1,9% mensile dopo il -0,8% di ottobre e ...

Sci alpino - dominio ausTriaco nella prima manche dello slalom maschile di Zagabria : Moelgg tredicesimo : Schwarz-Hirscher-Feller: dominio austriaco nella prima manche dello slalom di Zagabria. Qualificati Moelgg, Tonetti, Razzoli e Gross, si riparte alle 15.30 Rivedremo quattro italiani nella seconda manche dello slalom maschile di Zagabria (ore 15.30, diretta tv Raisport ed Eurosport 1). Si sono qualificati, infatti, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Giuliano Razzoli e Stefano Gross. Il migliore è stato Moelgg che ha chiuso con il ...

IndusTria svizzera ristagna a dicembre : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Media : Corea del Nord a dicembre ha testato sensori di telemeTria per missili balistici - : Nell'aprile di quest'anno, la Corea del Nord ha proclamato una nuova politica strategica, rinunciando a ulteriori test nucleari e missilistici al fine di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo ...

Manovra - Tria sbotta contro il Pd : “Mi avete massacrato - ora mi fate parlare”. “A chi lo dice?”. Insulti dalle opposizioni : “Mi avete massacrato per un’ora, potrò pure parlare!”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, si scalda rispondendo alle domande dei parlamentari nel corso dell’audizione in commissione Bilancio della Camera. “massacrato a chi? Il ministro è ospite del Parlamento“, ha replicato Enrico Borghi (Pd), richiamato all’ordine dal presidente della Commissione Claudio Borghi. L'articolo Manovra, Tria sbotta contro il Pd: ...

Giappone : indice attività indusTriali salito del 2 - 3% annuo : Secondo quanto reso noto dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, l'indice delle attività industriali del Giappone è salito in ottobre dell'1,9% su base mensile rettificata, dopo il precedente declino dell'1,0%, rivisto al ribasso ...

Inter - il Rapid Vienna è l'avversaria dei sedicesimi di Europa League : le 10 cose da sapere sugli ausTriaci : Sorteggio benevolo per i nerazzurri opposti al Rapid Vienna, squadra giovane e reduce dall'umiliante 6-1 nel derby perso contro l'Austria. Il miglior marcatore Knasmüllner vanta un passato nelle ...

'In piazza'. A Firenze ConfindusTria dice sì all'appello di Nardella : Tuttavia c'è chi, in politica, "dice cose strane. C'è chi parla di poteri forti. Bene. Se difendere lo sviluppo economico e sociale di questo territorio significa far parte dei poteri forti, allora ...

Fusione - DTT Industry Day : ENEA presenta i primi bandi per l’indusTria - il 14 Dicembre 2018 : Venerdì 14 Dicembre, ENEA organizza il DTT Industry Day per presentare all’industria i primi bandi internazionali in vista dell’imminente avvio dei lavori per la realizzazione del grande polo scientifico tecnologico per la ricerca sulla Fusione presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati. L’evento si svolgerà a Monte Porzio Catone, vicino Roma (Villa Mondragone, ore 9 – 17). Oltre 150 partecipanti in rappresentanza di più di 100 imprese ...

È successo in TV - 6 dicembre 1981 : Renzo Arbore porta TelepaTria International : Telepatria International ovvero niente paura siamo italiani vi dice qualcosa? E' uno dei titoli più particolari della storia dell'intrattenimento televisivo in Italia, ideato da Renzo Arbore e scritto con Luciano De Crescenzo è stato trasmesso dalla Rete 2 (allora non aveva ancora il nominativo di Rai 2) dal 6 dicembre 1981 la domenica alle 20:40 per tre puntate.Il programma è un contenitore (quasi come un format alla Zelig) è ricco di gag ...

L'odio collettivo oggi si organizza e diventa indusTrializzato - dice Steven Spielberg : 'L'odio individuale è terribile, ma quando L'odio collettivo si organizza e diventa industrializzato, la conseguenza è il genocidio - ha detto Spielberg riferendosi alla situazione politica e sociale ...

Tria dice che sulla manovra il governo ora sta lavorano con l'Ue : "Stiamo lavorando a possibili soluzioni con l'Ue" perché "lo spread danneggia l'economia", ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria in commissione Bilancio alla Camera. In mattinata, dopo il ...