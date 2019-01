Modica Calcio e Sporting Eubea | finisce a reti bianche

Prima trasferta del 2019 per il Modica Calcio : Prima trasferta dell'anno 2019 per il Modica Calcio , domenica i “tigrotti” di scena al “Vassallo” di Licodia ospiti dello Sporting Eubea

Il Modica Calcio inizia bene il 2019 : batte lo Sporting Priolo : Il Modica Calcio inizia bene il 2019 al Vincenzo Barone, un gol del bomber Kebbeh basta per batte re uno Sporting Sriolo mai domo

Calcio - oggi pomeriggio amichevole per il Modica : Sono iniziati gli allenamenti del Modica Calcio in vista della gara del 6 gennaio contro lo Sporting Priolo. oggi pomeriggio amichevole col Rosolini

Asd Ragusa Calcio : partita difficile sul campo del Modica : Colpo di testa del gigante azzurro Gargiulo ha sbloccato una partita che sul campo del Modica stava rischiando di diventare difficile per Asd Ragusa

Nuovo Presidente per il Modica Calcio : Settimana molto movimentata quella che sta per concludersi per il Modica Calcio. Adesso arriva anche il Nuovo Presidente. Si tratta di Saro Vindigni