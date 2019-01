La Porta Rossa dove vedere le puntate in tv, streaming e replica

cubemagazine

(Di domenica 13 gennaio 2019) LA. Arrivano su Rai 2 le repliche della prima stagione della fiction scritta da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi che vede come protagonisti Gabriella Pession e Lino Guanciale. La storia racconta le vicende del commissario Leonardo Cagliostro che, dopo esser stato ucciso durante un’azione anticrimine, non passa nell’aldilà per scoprire chi sia il suo assassino e mettere in salvo la moglie. Ecco di seguitola diretta in tv edi ogni episodio. SCOPRI TUTTO SU #LALalein tv eLa fiction Laandrà in onda in prima serata su Rai 2 dal 13 gennaio alle ore 21:15 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure ...