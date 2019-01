Ischia, migliaia di gamberetti sulla spiaggia

biancaclemente

(Di domenica 13 gennaio 2019) ilsitodibiancadimorti sono apparsi sul litorale di San Montano a Lacco Ameno diIl fenomeno non ha spiegazioni plausibili e la Guardia Costiera ha consigliato i cittadini di non prenderli e mangiarliIi gamberi possono essere di acqua dolce o salata, sono generalmente attivi di notte e cacciano per mezzo delle antenne che hanno sul capo.Fanno parte della famiglia dei crostacei e come questi possono provocare reazioni allergiche.I gamberi contengono una buona razione di acidi grassi polinsaturi ed un ottimo rapporto tra omega3 e omega6 (acidi grassi essenziali ), ma ciò non basta a giustificarne l’abuso alimentare in condizioni patologiche come l’ipercolesterolemia, o peggio, la sindrome metabolica, proprio a causa del loro basso contenuto di grassi triglicedici.Contengono arginina e creatina e sono ottimi antiossidanti ma ...