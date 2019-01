Dottoressa Giò | diretta prima puntata | il rapimento

Dottoressa Giò - diretta prima puntata : Giò assolta : Dopo averla citata innumerevoli volte all'interno dei suoi programmi pomeridiani, ora Barbara D'Urso può tornare a vestire i panni di Giorgia Basile, la protagonista della Dottoressa Giò. La nuova stagione, la terza, in onda da questa sera, 13 gennaio 2019, alle 21:20 su Canale 5, arriva a vent'anni di distanza dall'ultima stagione, la seconda, andata in onda -come la prima- su Rete 4. Dottoressa ...

La Dottoressa Giò : tutti i personaggi : La Dottoressa Giò 3 - Eleonora d'Urso Sono tanti i personaggi che ruoteranno attorno alla Dottoressa Giò nella nuova stagione, quasi tutti legati all’ospedale nel quale lavora, e a cui la donna dedica gran parte del proprio tempo. Tra colleghi, capi e specializzandi, la fiction di Canale 5 racconterà le loro storie e quelle dei loro pazienti; e la paziente più interessante è Chiara, una donna che desidera tanto avere un figlio e che ...

La Dottoressa Giò : questa sera Barbara d’Urso indossa il camice… e rischia la vita : La Dottoressa Giò 3 - Barbara d'Urso Dopo vent’anni di attesa da parte del pubblico e dopo mesi di rumors e curiosità, la terza stagione de La Dottoressa Giò è pronta a vedere la luce: stasera andrà in onda in prime time su Canale 5 la prima delle nuove quattro puntate dirette da Antonello Grimaldi per RTI e Picomedia, che segneranno ufficialmente il ritorno di Barbara d’Urso alla fiction italiana. La Dottoressa Giò 3: la prima ...

