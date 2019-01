Aborto | la legge divide dopo 40 anni

Aborto - denunciò 23 rifiuti in Veneto. Ma per i pm ha mentito : “Prestazione rispettosa dei tempi previsti per legge” : VENEZIA – Due anni fa, quando divenne di pubblico dominio, il caso fece scalpore. Attraverso le dichiarazioni di alcune sindacaliste della Cgil di Padova fu ricostruita la vicenda di una giovane donna, una professionista quarantenne, che voleva abortire, ma si sarebbe trovata di fronte un muro di incomprensione e di rifiuti. In totale, secondo il calcolo che venne effettuato, ben 23 strutture sanitarie del Veneto le avrebbero opposto un diniego. ...

In Irlanda l’Aborto è legale : al via legge che permette alle donne di interrompere la gravidanza : "Un momento storico per le donne irlandesi", ha commentato il primo ministro Leo Varadkar, che ha definito così il via libera del parlamento di Dublino alla legge che legalizza l'interruzione di gravidanza. Il testo per entrare in vigore dovrà essere firmato dal presidente della Repubblica Michael D. Higgins.Continua a leggere

Aborto - l'appello delle ginecologhe : "Ministra Grillo - garantisca l'applicazione della legge 194" : La petizione delle quattro più importani dottoresse italiane non obiettrici ha già raggiunto 100mila firme: "L'obiezione di coscienza provoca di fatto abbandono e umiliazione della paziente". Hanno già firmato anche Camusso, Boldrini e Idem

Mississippi - giudice boccia legge che impedisce l’Aborto dopo 15 settimane : “Viola i diritti costituzionali delle donne” : “Viola i diritti costituzionali delle donne”. Con questa motivazione martedì 20 novembre un giudice del Mississippi, negli Stati Uniti, ha annullato la legge che impediva alle donne di abortire dopo le prime 15 settimane di gravidanza, secondo quanto riporta la Bbc. Il divieto era stato promulgato a marzo dal governatore repubblicano Phil Bryant ma era stato bloccato da una causa intentata dal Centro per i diritti riproduttivi a nome ...

